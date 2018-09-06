Кормим грудью вне дома: в Минске создают интерактивную карту оборудованных для этого мест

«Кормим грудью вне дома»! Это не призывный лозунг, а название проекта, который поможет сделать городское пространство более дружественным и комфортным для новоиспечённых мам.

Наталья Навроцкая, директор «Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт»:

У нас большое количество мам в сообществе – более 25 тысяч. И, когда они обсуждают между собой, куда пойти, оказывается, что не все знают места в городе, где можно покормить грудью.

А вот где можно спокойно покормить малыша в общественном месте – подскажет интерактивная карта. Над её созданием сейчас работают специалисты. Конечно, за последний год у минчанок стало больше возможностей для грудного вскармливания вне стен дома. Но заведений со специально оборудованными комнатами в городе пока ещё недостаточно. Наталья Навроцкая:

Зачастую маме некомфортно кормить малыша в публичном месте, когда есть посторонние взгляды, какие-то комментарии.

Хотя стоит отметить, что в строящихся торговых центрах охотно обустраивают подобные уголки. Ведь ничего особенного для этого не нужно: диван или кресло, и небольшой стол. Благодаря таким мелочам, мамы с детьми могут посвящать больше времени покупкам. Ольга Пацкевич, начальник отдела маркетинга торгового центра:

Комнату мы создали где-то год назад и не преследовали никаких коммерческих целей, просто создали для того, чтобы посетителям было комфортно. Наш торговый центр позиционируется, как семейный торговый центр.

Комната редко пустует. Вот и сейчас здесь от суеты отдыхают маленький Назар и его мама Анна. В это время крох кормят за шторками кабинок. Тут есть пеленальный столик, умывальник и небольшой диванчик, на котором можно удобно расположиться.

Анна Левицкая:

Именно такие детские комнаты, комнаты для мам и малышей, они мне помогают.

А теперь заглянем в 19-ую городскую детскую поликлинику. Тем более, что именно этот диспансер по результатам проекта занял первое место в номинации «Учреждения здравоохранения».

Елена Васильевна, инструктор-валеолог:

Конечно, нам очень приятно, что нас отметили. В этом кабинете проходит школа беременных, школа лактации. Даже когда идут лекции, мамы с удовольствием сидят, кормят своих деток и с удовольствием ещё раз прослушивают то, что им говорим.

Елена Васильевна работает валеологом почти 20 лет. С радушной улыбкой встречает и кормящих, и будущих матерей. Доктор сама приложила руку к обустройству уютной комнаты. Каждую деталь подбирала с любовью.

Екатерина Русакович:

Приятно то, что стараются организовать как можно больше мест, где можно покормить – в поликлиниках, в тех же магазинах, центрах.

А вот в кафе и ресторанах найти укромный уголок, где можно спокойно покормить малыша, оказалось гораздо сложнее. Хотя, для заведений, которые считаются семейными, это было бы неплохим бонусом.