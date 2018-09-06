Пробы берут 4 раза в день. Показываем, как проверяют качество воздуха в Минске

Промышленные гиганты, предприятия энергетики, оживлённые магистрали напористо вступают в экологический конфликт с лёгкими планеты.

На благо нашему здоровью в Беларуси организована сложная система наблюдений, которая учитывает особенности состава вредных выбросов. Мониторинг качества атмосферного воздуха ведётся непрерывно. Мария Кронда, корреспондент СТВ:

Вот так выглядит стационарный пост отбора проб атмосферного воздуха. Всего в Минске 7 таких станций, ещё 5 работают в автоматическом режиме. Здесь специалистами Белгидромета проводится отбор проб воздуха 4 раза в сутки.

Наталья Бельская, техник-химик отдела мониторинга атмосферного воздуха службы мониторинга окружающей среды Белгидромета Минприроды:

Отбираются пробы на фенол, аммиак, формальдегид и диоксид азота, также у нас замеряется концентрация оксида углерода.

Предмет исследования пропускают через воздуховоды. Затем включается аспиратор или, говоря простым языком – пробоотборник. Устройство прокачивает воздух, который проходит через специальные растворы. Процесс занимает около 20 минут.

Все измерения фиксируются в специальный журнал, туда же попадают и параметры давления, температура, влажность воздуха и даже скорость ветра.

Дальше дело за лабораторией, где и анализируют пробы. Зинаида Бавелко, начальник отдела мониторинга атмосферного воздуха службы мониторинга окружающей среды Белгидромета Минприроды:

Поглотительные приборы, растворы переносятся в пробирки и определяется по окрашиваемому раствору концентрация загрязняющих веществ в пробе, и уже, как результат, в воздухе.

Готовые исследования получает служба экологической информации, которая следит за тенденциями изменения состояния атмосферы, предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях. Елена Мельник, ведущий инженер-химик отдела анализа экологической информации службы мониторинга окружающей срежы Белгидромета Минприроды:

За текущий период 2018 года качество атмосферного воздуха в Минске не всегда соответствовало установленным нормативам. В периоды с дефицитом осадков фиксировались превышения по твердым частицам, превышения по азота оксидам, но, в целом, качество воздуха соответствует нормативам.