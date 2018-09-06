Пробы берут 4 раза в день. Показываем, как проверяют качество воздуха в Минске

Промышленные гиганты, предприятия энергетики, оживлённые магистрали напористо вступают в экологический конфликт с лёгкими планеты.
Промышленные гиганты, предприятия энергетики, оживлённые магистрали напористо вступают в экологический конфликт с лёгкими планеты.
На благо нашему здоровью в Беларуси организована сложная система наблюдений, которая учитывает особенности состава вредных выбросов. Мониторинг качества атмосферного воздуха ведётся непрерывно.
Мария Кронда, корреспондент СТВ:
Вот так выглядит стационарный пост отбора проб атмосферного воздуха. Всего в Минске 7 таких станций, ещё 5 работают в автоматическом режиме.
Здесь специалистами Белгидромета проводится отбор проб воздуха 4 раза в сутки.
Наталья Бельская, техник-химик отдела мониторинга атмосферного воздуха службы мониторинга окружающей среды Белгидромета Минприроды:
Отбираются пробы на фенол, аммиак, формальдегид и диоксид азота, также у нас замеряется концентрация оксида углерода.
Предмет исследования пропускают через воздуховоды. Затем включается аспиратор или, говоря простым языком – пробоотборник. Устройство прокачивает воздух, который проходит через специальные растворы. Процесс занимает около 20 минут.
Все измерения фиксируются в специальный журнал, туда же попадают и параметры давления, температура, влажность воздуха и даже скорость ветра.
Дальше дело за лабораторией, где и анализируют пробы.
Зинаида Бавелко, начальник отдела мониторинга атмосферного воздуха службы мониторинга окружающей среды Белгидромета Минприроды:
Поглотительные приборы, растворы переносятся в пробирки и определяется по окрашиваемому раствору концентрация загрязняющих веществ в пробе, и уже, как результат, в воздухе.
Готовые исследования получает служба экологической информации, которая следит за тенденциями изменения состояния атмосферы, предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях.
Елена Мельник, ведущий инженер-химик отдела анализа экологической информации службы мониторинга окружающей срежы Белгидромета Минприроды:
За текущий период 2018 года качество атмосферного воздуха в Минске не всегда соответствовало установленным нормативам. В периоды с дефицитом осадков фиксировались превышения по твердым частицам, превышения по азота оксидам, но, в целом, качество воздуха соответствует нормативам.
Много лет «перекрыть кислород» нам пытается автотранспорт – его доля составляет 87% от общих объёмов нежелательных выбросов. В Минске активно ведутся работы по их сокращению. На стороне экологов и погодные условия, сложившиеся в Беларуси. Благодаря им, загрязняющие вещества быстро рассеиваются. По словам специалистов, за последние пару лет смоговых ситуаций на территории республики не наблюдалось.