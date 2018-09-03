«Небо 15 минут будет раскрашено яркими цветами»: когда и где смотреть фейерверк в День города в Минске

Новости Беларуси. О программе праздничных мероприятий ко Дню города в Минске рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу можно будет увидеть на площадке у Дворца спорта. Небо в течение 15 минут будет раскрашено яркими цветами.

Подобран специальный музыкальный материал.

Я думаю, что это будет яркое шоу. Оно завершит главный день праздничных мероприятий – 8 сентября, в субботу, в 23.00.

День города в Минске: куда сходить и что посмотреть. Всё самое интересное в одном материале