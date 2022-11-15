Брыло: наша продукция присутствует везде, и мы готовы сотрудничать с любой страной, если это будет честно

Новости Беларуси. 2022 год для Беларуси станет рекордным по объему экспорта продовольствия. Это еще раз подтвердил министр сельского хозяйства и продовольствия, открывая международную специализированную выставку «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней ведущие производители продуктов питания и напитков, разработчики современного оборудования и крупные ретейлеры представили немало новинок. И здесь не только отечественные производители, но гости из Вьетнама, Индонезии, Азербайджана и России. К слову, товарооборот с нашим стратегическим партнером за 9 месяцев уже превысил 6 миллиардов долларов. Санкции взаимовыгодному сотрудничеству не помеха.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Я хочу сказать, что абсолютно во все регионы, с которыми мы сотрудничаем, включая даже Европейский союз, у нас увеличены проценты поставок. Мы увеличили поставки в Российскую Федерацию, мы увеличили поставки в страны СНГ, Евразийский экономический союз. У нас существенно увеличены поставки продукции в Китайскую Народную Республику, в страны Азии, Океании, Африки и так далее. Наша продукция присутствует везде. И мы готовы сотрудничать с любой страной, с любым регионом, когда это будет корректно, правильно, профессионально и честно.

Программа выставки рассчитана на четыре дня. В ее рамках запланированы конкурсы, мастер-классы и бизнес-встречи.