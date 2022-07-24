Сахарный хаос в Беларуси. Развенчали фейки и показали реальную ситуацию в стране

Новости Беларуси. Этот белорусский товар регулярно набивает себе цену. Мы о сахаре, о котором на неделе появился очередной фейк, мол, цена на сладкий товар вырастет до 4 или даже 5 рублей. А за три дня в Беларуси распродали практически месячный запас этого продукта. Но уже конец недели, а стоимость сахара и ныне там. Кому выгодна такая буквально сладкая ложь и сколько же сахара в стране на самом деле? В программе «Неделя» на СТВ расследование Кристины Протосовицкой.

У Татьяны Мартынюк каждый сезон вишневый. В семье любят компоты, варенье, сушеные ягодки. Чтобы приготовить лакомства для всей семьи, уходит порядка 20 килограммов сахара.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

А сахаром уже запаслись? Татьяна Мартынюк, жительница Жабинки:

Конечно. Как-никак сезон идет. Поэтому все заранее. Сразу накладно, а так по чуть-чуть, и нормально. Что первый ажиотаж, что второй ажиотаж – спокойно мы отнеслись к этому. Не побежали ни первый, ни второй раз. Все равно покупать надо, на всю жизнь не запасешься.

Сахарные заводы в Беларуси приучены, что в летний сезон поставки в магазины увеличиваются до трех раз. Время варенья. И к этому моменту дополнительные партии сахара мирно ждут своего часа. В это раз месячный запас в магазинах расхватали за три часа. 23 упаковки сахара теперь готовы купить белорусы за один раз. И все из-за фейка. Читайте здесь.

Кристина Протосовицкая:

Почему люди поддаются панике? Попробуем разобраться вместе. Вопрос первый – себестоимость. В Беларуси цена на сахар впервые с 2016 года изменилась в апреле 2022 года – подъем составил 60 копеек. Сегодня, говорят производители, предпосылок к подорожанию нет. Подробности тут.

Вопрос второй – сырье. Сахарные заводы заботятся о семенах и средствах защиты для свекольных плантаций. Тендеры на закупку прошли еще в декабре – январе. По всем счетам уже расплатились, а значит, в дополнительных средствах заводы не нуждаются.

Кристина Протосовицкая:

В этом году посевные площади в Беларуси под сахарную свеклу увеличили на 15 %. А это позволит получить не меньше 5 миллионов тонн сладких корнеплодов. А ведь еще в 2002 году, 20 лет назад, мы наполовину зависели от импортного сырья. В этом сможем не только произвести достаточный объем сахара, а еще пополнить складские запасы. Аграрии подтверждают, что сезон для сахарной свеклы складывается неплохой – влаги достаточно. И добавляют, что накануне сезона заготовки сырья сахарные заводы не пойдут на повышение цены хотя бы потому, что тогда придется платить больше производителям сахарной свеклы. А окончательная себестоимость партии из нового урожая складывается только к ноябрю.

Анна Плытник, заместитель директора по производству сельхозпредприятия «Жабинковский»:

По сегодняшнему дню мы можем прогнозировать, что мы будем со свеклой. Все, что она требовала, мы ей дали. Впереди у нас еще защита от болезней и обработка микроэлементами. Пока все складывается на хороший урожай. Увеличиваем объемы производства за счет увеличения урожайности. Сахарный завод нам помог в закупке семян, СЗР. Мы обеспечены, сбоев не было. Вопрос третий – рынок. Начнем с того, что фейк живет ровно сутки. Затем заводы наращивают поставки в торговые сети. Когда прилавки заполняются, волна отступает. Сахарная ситуация у соседей – это и есть «ноги» белорусского сладкого фейка.

Это кадры из Казахстана, где разворачивается битва за сахар. Дефицит связывают с решением России ограничить экспорт. А у самого Казахстана нет мощной сахарной промышленности. Их производители продуктов питания прогнозируют и дальнейший рост цен. Сперва Telegram-каналы Польши запестрили фото пустых прилавков и заголовками «В польских магазинах нет сахара». А следом и крупнейшие ритейлы выпустили официальные заявления. В стране ввели ограничения на продажу сахара – на один чек не более 10 килограммов. Изменения на сахарном рынке и в России. Если раньше сладкая тонна стоила 850 долларов, то сегодня 1 000. На этом фоне сахарная волна докатилась и до Беларуси. Фото пустых прилавков, раздраженные покупатели, тонны вынесенного сахара из магазинов.

Но как бы ни лихорадило цены у наших соседей, на белорусском потребителе это не отразится. «Паника на пустом месте». Головченко высказался об ажиотаже вокруг сахара. В стране введено лицензирование экспорта, к тому же сахар относится к социально значимым продуктам – торговая надбавка не может превышать 15 %, цена регулируется государством.