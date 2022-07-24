Будет ли меняться цена на сахар? Вам нужно это знать, если всё ещё боитесь

Новости Беларуси. Появился очередной фейк, мол, цена на сахар вырастет до 4 или даже 5 рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за три дня в Беларуси распродали практически месячный запас этого продукта. Но уже конец недели, а стоимость сахара и ныне там.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ажиотажный спрос на сахар появляется в Беларуси за последние два года каждые полгода. И это ненормально. Только на складах Жабинковского сахарного завода находится 7 000 тонн фасованного сахара из урожая прошлого года. А значит, себестоимость уже обсчитана.

В Беларуси цена на сахар впервые с 2016 года изменилась в апреле 2022 года – подъем составил 60 копеек. Сегодня, говорят производители, предпосылок к подорожанию нет. Основа себестоимости – это период переработки – свет, газ, закупка камня и угля для выпаривания. Дальше на протяжении года сахар только кондиционируют и фасуют – это минимальные затраты на фоне производства.