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Будет ли меняться цена на сахар? Вам нужно это знать, если всё ещё боитесь

24 июля 2022 16:49
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Новости Беларуси. Появился очередной фейк, мол, цена на сахар вырастет до 4 или даже 5 рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за три дня в Беларуси распродали практически месячный запас этого продукта. Но уже конец недели, а стоимость сахара и ныне там.

Будет ли меняться цена на сахар? Вам нужно это знать, если всё ещё боитесь-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Ажиотажный спрос на сахар появляется в Беларуси за последние два года каждые полгода. И это ненормально. Только на складах Жабинковского сахарного завода находится 7 000 тонн фасованного сахара из урожая прошлого года. А значит, себестоимость уже обсчитана.

Будет ли меняться цена на сахар? Вам нужно это знать, если всё ещё боитесь-4

В Беларуси цена на сахар впервые с 2016 года изменилась в апреле 2022 года – подъем составил 60 копеек. Сегодня, говорят производители, предпосылок к подорожанию нет. Основа себестоимости – это период переработки – свет, газ, закупка камня и угля для выпаривания. Дальше на протяжении года сахар только кондиционируют и фасуют – это минимальные затраты на фоне производства.

Будет ли меняться цена на сахар? Вам нужно это знать, если всё ещё боитесь-7

Роман Неберкаль, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Жабинковского сахарного завода:
Сахара в стране достаточно. И будет обеспечен весь народ и все предприятия сахаром. Сегодня на одном только нашем заводе порядка 20 тысяч тонн сахара в силосах и порядка 000 тонн фасовки. То есть сегодня ни поводов, ни ажиотажа нет. Цена на сахар меняться не будет. Даже предпосылок к этому никаких не было.

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# Продукты питания # общество # Кристина Протосовицкая # Роман Неберкаль # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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