Прямой эфир

Вакцинировать максимальное количество работников. Какое поручение сделал Владимир Кухарев?

09 июня 2021 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более половины минчан необходимо вакцинировать от коронавируса до 1 октября, чтобы сформировать коллективный иммунитет. С конца января, когда в столицу начала поступать вакцина против COVID-19, ее первым компонентом привились 138 тысяч жителей, из них полный курс вакцинации уже прошли почти 65 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вакцинировать максимальное количество работников. Какое поручение сделал Владимир Кухарев?-1

Особое внимание – людям с ограниченной способностью к передвижению. К ним прививочные бригады выезжают на дом. За неделю количество организаций, в которых работники будут прививаться централизованно на рабочих местах, выросло вдвое – до 333. Туда будут направлены бригады из городских поликлиник. Вакцинация также организована в 18 медсанчастях крупных предприятий города, сотрудников которых прививает местный медперсонал. Прорабатывается и вопрос организации вакцинации в частных медцентрах столицы.

Вакцинировать максимальное количество работников. Какое поручение сделал Владимир Кухарев?-3

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил разработать конкретные графики проведения прививочной кампании для каждого предприятия, чтобы охватить максимальное количество работников.

Читайте также:

«У нас уже будет активный иммунитет». Сотрудники «Славянского базара» начали прививаться от коронавируса

«Пошла на прививку, опасаясь за свою семью, детей». Более 50% медработников Минской области вакцинировались

Студентка из Китая после вакцинации: я ничего не боялась, чувствую себя хорошо

# Вакцинация # Владимир Кухарев

Другие новости рубрики

Все новости
«Может случиться термомеханический шок». О чём напоминают спасатели перед началом купального сезона?
09 июня 2021 14:33

«Может случиться термомеханический шок». О чём напоминают спасатели перед началом купального сезона?

Спасатели освободили колесо обозрения в парке Горького от роя пчёл
09 июня 2021 13:57

Спасатели освободили колесо обозрения в парке Горького от роя пчёл

«У нас уже будет активный иммунитет». Сотрудники «Славянского базара» начали прививаться от коронавируса
09 июня 2021 13:42

«У нас уже будет активный иммунитет». Сотрудники «Славянского базара» начали прививаться от коронавируса