Вакцинировать максимальное количество работников. Какое поручение сделал Владимир Кухарев?

Новости Беларуси. Более половины минчан необходимо вакцинировать от коронавируса до 1 октября, чтобы сформировать коллективный иммунитет. С конца января, когда в столицу начала поступать вакцина против COVID-19, ее первым компонентом привились 138 тысяч жителей, из них полный курс вакцинации уже прошли почти 65 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.