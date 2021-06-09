Вакцинировать максимальное количество работников. Какое поручение сделал Владимир Кухарев?

Новости Беларуси. Более половины минчан необходимо вакцинировать от коронавируса до 1 октября, чтобы сформировать коллективный иммунитет. С конца января, когда в столицу начала поступать вакцина против COVID-19, ее первым компонентом привились 138 тысяч жителей, из них полный курс вакцинации уже прошли почти 65 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Особое внимание – людям с ограниченной способностью к передвижению. К ним прививочные бригады выезжают на дом. За неделю количество организаций, в которых работники будут прививаться централизованно на рабочих местах, выросло вдвое – до 333. Туда будут направлены бригады из городских поликлиник. Вакцинация также организована в 18 медсанчастях крупных предприятий города, сотрудников которых прививает местный медперсонал. Прорабатывается и вопрос организации вакцинации в частных медцентрах столицы.