«Паника на пустом месте». Головченко об ажиотаже вокруг сахара

Новости Беларуси. Глава правительства призвал белорусов не инвестировать в сахар, назвав это не лучшим вложением. Так Роман Головченко прокомментировал ситуацию, которая возникла с этим продуктом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу в нескольких регионах на фоне слухов о дефиците товара началась настоящая сахарная паника. В правительстве заявили, что недостатка основных продуктов, в том числе сахара, в Беларуси не будет. В настоящее время на складах – 98 тысяч тонн. К тому же, несмотря на высокий спрос в мире, страна приостановила экспорт.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

На пустом месте опять возникла паника. Комментарии были даны соответствующими ведомствами, и это уже возымело эффект. У нас стандартная продажа порядка 800 тонн, когда началась, как вы говорите, лихорадка, то сразу подскочила до четырех тысяч тонн в сутки. Мы в прошлом году собрали 530 тысяч тонн сахара, из них 370 – на внутренний рынок. Поэтому еще раз повторяю: если кто-то хочет вложить во что-то деньги, то сахар это, наверное, последняя инвестиция, которую я бы посоветовал.