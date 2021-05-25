Наталья Эйсмонт о предстоящем выступлении Александра Лукашенко: «Состоится дискуссия по широкому кругу вопросов»

Новости Беларуси. 26 мая Александр Лукашенко выступит с заявлением в Овальном зале парламента. С просьбой об этой встрече к главе государства обратились депутаты и сенаторы. Президент предложение поддержал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очевидно, что ключевой темой завтрашней встречи станут последние резонансные события, а также другие вопросы актуальной повестки дня. Сегодня их обсудили в обеих палатах Национального собрания. Завтра парламентарии и представители общественности смогут задать волнующие вопросы главе государства, а также обсудить предложение о переносе местных выборов и нюансы конституционной реформы.
Напомним, информация о том, что Президент намерен обратиться с заявлением по поводу всего происходящего, появилась накануне. Сегодня, 25 мая, с учетом обращения парламентариев к главе государства определен формат такой встречи.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Да, Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте.
Но на нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, и представители иных госструктур, и губернаторы, а также формирующие мнения люди – политологи, социологи, руководители СМИ, обыкновенные журналисты, ученые, блогеры.
Таким образом, то заявление, которое Президент планировал сделать сегодня, прозвучит завтра в Овальном зале парламента, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов.