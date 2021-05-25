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Наталья Эйсмонт о предстоящем выступлении Александра Лукашенко: «Состоится дискуссия по широкому кругу вопросов»

25 мая 2021 13:50
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Новости Беларуси. 26 мая Александр Лукашенко выступит с заявлением в Овальном зале парламента. С просьбой об этой встрече к главе государства обратились депутаты и сенаторы. Президент предложение поддержал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что ключевой темой завтрашней встречи станут последние резонансные события, а также другие вопросы актуальной повестки дня. Сегодня их обсудили в обеих палатах Национального собрания. Завтра парламентарии и представители общественности смогут задать волнующие вопросы главе государства, а также обсудить предложение о переносе местных выборов и нюансы конституционной реформы.

Наталья Эйсмонт о предстоящем выступлении Александра Лукашенко: «Состоится дискуссия по широкому кругу вопросов»-1

Напомним, информация о том, что Президент намерен обратиться с заявлением по поводу всего происходящего, появилась накануне. Сегодня, 25 мая, с учетом обращения парламентариев к главе государства определен формат такой встречи.

Наталья Эйсмонт о предстоящем выступлении Александра Лукашенко: «Состоится дискуссия по широкому кругу вопросов»-4

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Да, Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте.

Но на нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, и представители иных госструктур, и губернаторы, а также формирующие мнения люди – политологи, социологи, руководители СМИ, обыкновенные журналисты, ученые, блогеры.

Таким образом, то заявление, которое Президент планировал сделать сегодня, прозвучит завтра в Овальном зале парламента, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов.

# Государственная политика # общество # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко # Фотофакт

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