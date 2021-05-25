Наталья Эйсмонт о предстоящем выступлении Александра Лукашенко: «Состоится дискуссия по широкому кругу вопросов»

Новости Беларуси. 26 мая Александр Лукашенко выступит с заявлением в Овальном зале парламента. С просьбой об этой встрече к главе государства обратились депутаты и сенаторы. Президент предложение поддержал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что ключевой темой завтрашней встречи станут последние резонансные события, а также другие вопросы актуальной повестки дня. Сегодня их обсудили в обеих палатах Национального собрания. Завтра парламентарии и представители общественности смогут задать волнующие вопросы главе государства, а также обсудить предложение о переносе местных выборов и нюансы конституционной реформы.

Напомним, информация о том, что Президент намерен обратиться с заявлением по поводу всего происходящего, появилась накануне. Сегодня, 25 мая, с учетом обращения парламентариев к главе государства определен формат такой встречи.