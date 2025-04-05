Это важное и благое дело – Карпенко про акцию «Аднавім лясы разам»

В Беларуси продолжается акция «Аднавім лясы разам». В Березинском районе к ней 5 апреля подключились руководство аппарата Центральной избирательной комиссии и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На определенной им делянке к вечеру планируют высадить 33 тысячи саженцев сосны и ели. Это ни много ни мало, а 8 гектаров нового леса.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: Это такое важное благое дело, которое, наверное, каждый может сделать из желающих наших людей, потому что, в принципе, лес это наше достояние, наше богатство, и мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы он восстанавливался. Мы фактически три года участвуем в этой акции. Причем участвуя не только весной, но и осенью.

Сергей Чемко, директор Березинского лесного хозяйства:

Лесовосстановление все-таки более ручной труд. Хотя у нас и есть механизация, мы тремя сажалками создаем еще леса, но, тем не менее, это ручной труд. И лишних рук не бывает.

Наши леса – это не только национальное богатство, но и визитная карточка Беларуси. Акция по их приумножению – традиционная. Этой весной она приурочена к Году благоустройства и охватывает все регионы Беларуси.