Новости по тегу #Игорь Дегтярик

Единый день озеленения совпал со стартом республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!».
Экологическая инициатива объединяет все большее количество людей по всей стране.
Чтобы завершить лесовосстановление в срок, Минлесхоз планирует провести второй этап акции «Дай лесу новае жыццё!». К этой работе подключат волонтеров из местных предприятий и студотрядов.
Министр лесного хозяйства Александр Кулик вместе с представителями отрасли со всех регионов посетил пострадавшие лесосеки, где в эти дни продолжается очистка территории.
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