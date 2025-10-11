Прямой эфир

Новости по тегу #Игорь Дегтярик

«Зелёная» миссия – по всей стране белорусы присоединились к посадке леса и озеленению
11 октября 2025 17:26

«Зелёная» миссия – по всей стране белорусы присоединились к посадке леса и озеленению

С заботой о будущем природы – в Беларуси продолжается акция «Аднавім лясы разам»
05 апреля 2025 17:04

С заботой о будущем природы – в Беларуси продолжается акция «Аднавім лясы разам»

Кулик: сплошные санитарные рубки в повреждённых лесах завершены в полном объёме
26 февраля 2025 14:11

Кулик: сплошные санитарные рубки в повреждённых лесах завершены в полном объёме

Выездной штаб по ликвидации последствий урагана прошёл в Гомельской области
11 декабря 2024 17:43

Выездной штаб по ликвидации последствий урагана прошёл в Гомельской области

«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера
24 января 2021 18:57

«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу
04 августа 2020 19:20

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

11 октября 140 белорусов получили награды за многолетний труд и высокие профессиональные достижения
11 октября 2017 14:08

11 октября 140 белорусов получили награды за многолетний труд и высокие профессиональные достижения