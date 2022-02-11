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«Гарантия воспитания нормального человека». В Минске обсудили утверждение традиционных семейных ценностей в Конституции

11 февраля 2022 12:32
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Новости Беларуси. Нравственные, семейные и культурные традиции белорусского народа обязательно должны быть отражены в обновленной Конституции. Как укрепить эти ценности, обсуждали 11 февраля в Минске представители духовенства, Минтруда и люди в погонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гарантия воспитания нормального человека». В Минске обсудили утверждение традиционных семейных ценностей в Конституции-1

Среди предложений – историческая преемственность и уважение к духовному воспитанию. В приоритете семейные ценности. В особенности, глядя на пример многих европейских стран, важно закрепить утверждение института брака как союза мужчины и женщины.

«Гарантия воспитания нормального человека». В Минске обсудили утверждение традиционных семейных ценностей в Конституции-4

Серафим, епископ Бобруйский и Быховский:
Богоустановленность и святость семьи, брака, защита материнства, детства и отцовства – это для православной церкви и других религий очевидный факт. Но в наше время этот факт начинает подвергаться сомнению, поэтому очень важно, что в Конституции, в Основном законе нашей страны, утверждается эта божественная истина.

Следственный комитет поддерживает предложения, озвученные церковью. Ведь закрепление статуса семьи в законодательстве – действенная мера по профилактике так называемых бытовых преступлений.

«Гарантия воспитания нормального человека». В Минске обсудили утверждение традиционных семейных ценностей в Конституции-7

Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Речь идет о семейном насилии, защите интересов детей, имеются в виду преступления, связанные с неуплатой алиментов, ну и многие другие. Семья – это главная гарантия воспитания нормального человека, который ведет себя в соответствии с законодательством, не нарушает законы.

Белорусское государство оказывает семьям комплексную поддержку, в том числе материальную. Есть и налоговые послабления. В ближайшее пятилетие будут реализованы десятки демографических инициатив. Их общий бюджет – около 18 миллиардов рублей.

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# Конституция # общество # епископ Серафим # Сергей Аземша # Фотофакт

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