«Гарантия воспитания нормального человека». В Минске обсудили утверждение традиционных семейных ценностей в Конституции
Новости Беларуси. Нравственные, семейные и культурные традиции белорусского народа обязательно должны быть отражены в обновленной Конституции. Как укрепить эти ценности, обсуждали 11 февраля в Минске представители духовенства, Минтруда и люди в погонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди предложений – историческая преемственность и уважение к духовному воспитанию. В приоритете семейные ценности. В особенности, глядя на пример многих европейских стран, важно закрепить утверждение института брака как союза мужчины и женщины.
Серафим, епископ Бобруйский и Быховский:
Богоустановленность и святость семьи, брака, защита материнства, детства и отцовства – это для православной церкви и других религий очевидный факт. Но в наше время этот факт начинает подвергаться сомнению, поэтому очень важно, что в Конституции, в Основном законе нашей страны, утверждается эта божественная истина.
Следственный комитет поддерживает предложения, озвученные церковью. Ведь закрепление статуса семьи в законодательстве – действенная мера по профилактике так называемых бытовых преступлений.
Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Речь идет о семейном насилии, защите интересов детей, имеются в виду преступления, связанные с неуплатой алиментов, ну и многие другие. Семья – это главная гарантия воспитания нормального человека, который ведет себя в соответствии с законодательством, не нарушает законы.
Белорусское государство оказывает семьям комплексную поддержку, в том числе материальную. Есть и налоговые послабления. В ближайшее пятилетие будут реализованы десятки демографических инициатив. Их общий бюджет – около 18 миллиардов рублей.
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