«Гарантия воспитания нормального человека». В Минске обсудили утверждение традиционных семейных ценностей в Конституции

Новости Беларуси. Нравственные, семейные и культурные традиции белорусского народа обязательно должны быть отражены в обновленной Конституции. Как укрепить эти ценности, обсуждали 11 февраля в Минске представители духовенства, Минтруда и люди в погонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди предложений – историческая преемственность и уважение к духовному воспитанию. В приоритете семейные ценности. В особенности, глядя на пример многих европейских стран, важно закрепить утверждение института брака как союза мужчины и женщины.

Серафим, епископ Бобруйский и Быховский:

Богоустановленность и святость семьи, брака, защита материнства, детства и отцовства – это для православной церкви и других религий очевидный факт. Но в наше время этот факт начинает подвергаться сомнению, поэтому очень важно, что в Конституции, в Основном законе нашей страны, утверждается эта божественная истина.

Следственный комитет поддерживает предложения, озвученные церковью. Ведь закрепление статуса семьи в законодательстве – действенная мера по профилактике так называемых бытовых преступлений.