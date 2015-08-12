Новости Беларуси. Минимум волокиты, максимум пользы. Услуги службы «Одно окно» у минчан становятся все более популярными. Только за первое полугодие 2015 года количество заявлений выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Прямо пропорционально расширяется и перечень оказываемых услуг.

Екатерина Почтенная в службу «Одно окно» обратилась впервые. У молодой мамы появилась возможность построить квартиру, а значит время собирать справки. Необходимые документы получила за 15 минут.

Раньше за заветной справкой о необходимости улучшения жилищных условий пришлось бы отстоять не одну очередь и постучать не в одну дверь. Теперь все вопросы решаются в одном окне.

Екатерина Почтенная:

Раньше никогда не обращалась и не знала вообще, куда направиться. Теперь знаю, что есть служба «Одно окно». Пришла, заказала талончик, девушка пригласила к окошку. Все очень удобно, быстро, можно получить консультацию, справочку.

Рост числа обращений специалисты связывают с расширением перечня административных процедур, прием документов по которым осуществляется службой.

Если в 2006 году (а именно тогда в Минске была создана служба «Одно окно») здесь выполняли от 10 до 15 процедур, то сегодня – 114. К тому же администрации районов вправе дополнить обязательный список процедурами, которые востребованы у минчан. Например, в Центральном районе таких процедур насчитывается 150.

Татьяна Рогачева, начальник отдела службы «Одно окно» администрации Центрального района:

Основные обращения у нас приходятся на управление социальной защиты. Это назначение пособий различных видов, по уходу за детьми-инвалидами, выдача справок различных, о неполучении или неполучении пенсий. Отдел жилищной политики всегда у нас в приоритете обращений. Это связано с тем, что появилось коммерческое жилье.

С января 2015 года работники службы «Одно окно» рассмотрели более 180 тысяч заявлений минчан. Две трети обращений касаются жилищных вопросов.

Большинство из них благодаря электронному документообороту и оперативному обмену информацией решаются в течение одного дня. Для удобства посетителей все районные службы «одного окна» работают шесть дней в неделю и без обеда.

Александр Ефимов, директор КУП «Минское городское агентство обслуживания населения»:

Когда заинтересованные лица обращаются в службу «Одно окно», они предоставляют необходимые документы для осуществления административной процедуры. Там не принимаются жалобы. Это вам нужна либо выдача справки, либо получение какого-то разрешения, например, на реконструкцию, на строительство.

Специалисты уверены: система «одного окна» себя оправдала. Об этом говорит не только количество обращений, но и их качество. С каждым годом все больше становится людей, которые в книге замечаний и предложений вместо жалоб оставляют слова благодарности.

Минчанка:

Я хотела бы выразить благодарность, потому что если приходить в рабочее время данной службы, то можно получить профессиональную консультацию и ответ на любой вопрос.

Получить информацию о перечне необходимых документов, а также просмотреть список административных процедур, которые выполняют специалисты, можно и на сайте Мингорисполкома. Кроме того в режиме нон-стоп работает и контакт-центр столичной мэрии, а значит любой обратившийся будет услышан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.