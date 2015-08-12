Как снести ветхое здание на сельхозпредприятии и не нарушить при этом закон?

Новости Беларуси. Пустующие фермы и древние сараи в Гомельской области из разряда ветхих сооружений переходят в разряд экологической проблемы. При сносе ненужных объектов руководители сельхозпредприятий часто нарушают экологические нормы, весь строительный мусор нередко просто закапывают в землю.

Этот пустырь еще год назад был молочно-доильным цехом. Догадаться об этом несложно, вглядевшись в землю. Битый кирпич, шифер, рубероид, железобетон – все это ни при каких обстоятельствах не должно было попасть в землю.

Андрей Тужик, главный специалист Комитета государственного контроля Гомельской области:

Были выявлены факты сноса производственных зданий без разработки проектно-сметной документации и захоронение остатков этих зданий прямо на месте, где они были расположены.

Руководитель сельхозпредприятия, которому принадлежит засеянный рубероидом пустырь, своей вины не скрывает, правда, говорит, не знал, что действовал незаконно.

Виталий Лузиков, директор совхоза «Потаповский» Буда-Кошелевского района:

Я не знал всего процесса. Поспешил, конечно. Хотелось как лучше, сделать порядок на земле, захоронить. На подсыпку дорог забрал половину, шифер поснимал.

Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Своими действиями руководитель нарушил «Закон об обращении с отходами».

Лариса Синило, заместитель председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, снос зданий и сооружений относится к одному из видов строительной деятельности, поэтому и в природоохранном законодательстве четко определены требования при обращении с отходами при строительной деятельности.

Сергей Глоба, начальник управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

У хозяйства денег было недостаточно, райисполкомом какие-то средства на эти сносы не выделялись, поэтому он в пределах своих средств для минимизации расходов просто нанял экскаватор, бульдозер, даже не нанимая подрядную организацию, все закопал. Такая экономия, которая, в принципе, потом может выйти боком не только нам, сегодня живущим, но и нашим детям, будущим поколениям.

Эта проблема выходит за рамки одного сельхозпредприятия и даже района. Специалисты утверждают: таких объектов по области не один десяток. Правда, как оценить ущерб от «хозспособа» в наведении порядка на землю, экологи тоже не знают. Чего и сколько аграрии зарыли в землю? На этот вопрос можно ответить лишь практическим путем, откопав, а на это в каждом конкретном случае нужно решение прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.