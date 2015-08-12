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Взаимные визиты детей из Беларуси и Китая укрепят сотрудничество между странами

12 августа 2015 13:16
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Новости Беларуси. Взаимные визиты детей из Беларуси и Китая укрепят сотрудничество между странами. Такое мнение высказала 12 августа заместитель премьер-министра Беларуси на встрече со школьниками из КНР. Наталья Кочанова надеется, что такие обмены станут доброй традицией. Полсотни китайских ребят  приехали в Минск для знакомства с белорусской столицей. Экскурсия началась с посещения Национальной библиотеки. Детям подарили сувениры — куклы в национальных костюмах. Гости же в свою очередь передали президенту Беларуси картину с афоризмом Конфуция с пожеланиями долгих и крепких взаимоотношений между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лу И, школьница (Китай):
Все места в Беларуси которые я видела, очень красивые. Я хочу завести своим родным много подарков, которые отличаются белорусским национальным колоритом. 

Инцзы Хао, школьник (Китай):
Я уже познакомился со многими ребятами из вашей страны, с ними очень интересно общаться, со многими уже даже успела подружиться. Если будет возможность, то я с удовольствием еще раз приеду в Беларусь.

Лу Ин Пан, преподаватель (Китай):
Как только мы сошли с самолета, мы увидели зеленые пейзажи, голубое небо над головой. И каждый день мы можем наблюдать всю эту красоту вокруг нас. Безусловно, нам следует продолжать развивать наше сотрудничество. Белорусские люди очень открытые и детки, которых мы встретили в лагере, очень дружелюбные, поэтому если мы будем так продолжать, то вскоре действительно станем настоящими друзьями. 

# общество # Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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