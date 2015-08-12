Граффити на тему воды украсят стены насосных и канализационных станций Минска

Новости Беларуси. Вместо надписей, портящих фасады зданий, картины в стиле граффити. Этим летом главная водная организация столицы «Минскводоканал» запустила проект, призванный наполнить город яркими красками.

Идея проста: стены насосных и канализационных станций украсят авторские рисунки, центральная тема которых – вода. Непосредственно реализацией проекта займутся уличные художники, которых специалисты «Минскводоканала» пригласили к сотрудничеству.

Андрей Федоров, художник:

Выбрали водную тематику, потому что она связана с деятельностью водоканала. Дарит свежесть. Если будет бросаться в глаза, если людям будет нравиться, если они будут фотографироваться, значит, что мы все делаем правильно.

Первая станция, над которой сейчас работают граффитисты, находится в районе станции метро «Спортивная» на улице Бельского. Белые стены художники оживили морскими обитателями.

Если проект понравится минчанам, то следующими объектами станут «водные» места города: Дрозды и водосброс в районе улицы Полевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Екатерина Калюга, ведущий специалист по маркетингу отдела материально-технического снабжения УП «Минскводоканал»:

Эти яркие рисунки, которые мы изображаем, действительно призваны решить сразу две задачи: облагородить наш город и с практической точки зрения победить вандализм. Хотелось не просто красивую картинку, а хотелось вложить в нее социальный смысл, тему воды, хотелось донести побольше ярких красок и положительных эмоций нашему городу.