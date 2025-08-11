Какое кино ждут белорусы и над чем работают вместе с СТВ – Евгений Арендаревич в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов, кинопродюсер.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Рад вас приветствовать на таком аппарате у нас!
Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов, кинопродюсер:
Взаимно!
Александр Осенко:
Как вы попали в кино?
Евгений Арендаревич:
Каждый раз, ожидая транспорт, я стоял и смотрел на киностудию.
Александр Осенко:
Что бы вы хотели еще снять?
Евгений Арендаревич:
Нам нужны фильмы про нас, про белорусов.
Александр Осенко:
А мы можем проанонсировать наше взаимодействие?
Евгений Арендаревич:
Это беспрецедентно. Никто никогда такого не делал.
Александр Осенко:
У нас в основном все фильмы были про Великую Отечественную войну.
Евгений Арендаревич:
Мы не снимаем про войну, мы говорим про подвиги.
Александр Осенко:
Я сейчас разожгу наш казан.
Евгений Арендаревич:
Чего, отсырели?
Александр Осенко:
Как вы нашли такую вторую половинку?
Евгений Арендаревич:
Здравствуйте. Не хотели бы вы сняться в кино?
Александр Осенко:
Она сказала – да?
Евгений Арендаревич:
Да. Давно уже смотрел за вашей телепередачей. Как же попасть на эту кухню?
Александр Осенко:
С вас синопсис. С нас казан.
Евгений Арендаревич:
Класс, да? Огонь.
Александр Осенко:
Вот так работает настоящий продюсер.
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 17 августа, на РТР-Беларусь в 10:15.