Какое кино ждут белорусы и над чем работают вместе с СТВ – Евгений Арендаревич в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов, кинопродюсер.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Рад вас приветствовать на таком аппарате у нас!

Евгений Арендаревич: Каждый раз, ожидая транспорт, я стоял и смотрел на киностудию.

Александр Осенко: Как вы попали в кино?

Александр Осенко: А мы можем проанонсировать наше взаимодействие?

Евгений Арендаревич: Нам нужны фильмы про нас, про белорусов.

Александр Осенко: Что бы вы хотели еще снять?

Евгений Арендаревич:

Это беспрецедентно. Никто никогда такого не делал.

Александр Осенко:

У нас в основном все фильмы были про Великую Отечественную войну.

Евгений Арендаревич:

Мы не снимаем про войну, мы говорим про подвиги.