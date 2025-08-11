Какие технологии используются при строительстве инженерных сетей – узнали у эксперта

Ежегодно во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечают работники строительной отрасли. Эти люди своими руками создают облик нашей страны, обеспечивают ее развитие и процветание. Строительная сфера является одной из ключевых для экономики Беларуси. Работники обеспечивают строительство жилья, объектов промышленности и социальной инфраструктуры.

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Какие технологии используются при строительстве и ремонте дорог для того, чтобы они были более долговечными?