Какие технологии используются при строительстве инженерных сетей – узнали у эксперта

Ежегодно во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечают работники строительной отрасли. Эти люди своими руками создают облик нашей страны, обеспечивают ее развитие и процветание. Строительная сфера является одной из ключевых для экономики Беларуси. Работники обеспечивают строительство жилья, объектов промышленности и социальной инфраструктуры.
Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие технологии используются при строительстве и ремонте дорог для того, чтобы они были более долговечными?
Владимир Латушкин, генеральный директор Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:
Если про долговечность, то здесь очень важную роль играет технологическая последовательность строительства, входной контроль материалов и операционный контроль на стадии строительства. Но если про технологии – сегодня мы начали широко использовать при ремонте подземных пешеходных переходов нанесение гидроизоляции инъекционным методом, что позволяет не раскрывать ствол перехода. Соответственно, не ограничивать движение ни пешеходов, ни автомобилей. То есть даже, наверное, многие горожане этого не видят, что это происходит. Но на самом деле сегодня для залития пешеходных переходов и их ремонта используем. Также очень широко сегодня мы используем закрытый метод прокладки инженерных сетей подземных. На самом деле трудоемкая работа, но она себя оправдывает. Наверное, повторюсь, многие даже не видят, что это происходит и сколько сетей в городе строится.
Подробности в видео.