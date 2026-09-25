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Новости по тегу #Виктор Гутько

До 2030 года в Минске будет более 5 тысяч зарядных станций
25 сентября 2026 18:13

До 2030 года в Минске будет более 5 тысяч зарядных станций

В Минске к 2030-му может понадобиться около 5400 зарядных точек для электромобилей
04 сентября 2026 17:38

В Минске к 2030-му может понадобиться около 5400 зарядных точек для электромобилей

В Минске сформированы 94 инвестиционные площадки
23 января 2026 20:31

В Минске сформированы 94 инвестиционные площадки

Территорию Дражни зарезервируют под многоквартирную застройку – вот что думают жители
12 сентября 2025 14:42

Территорию Дражни зарезервируют под многоквартирную застройку – вот что думают жители

Какие средства передвижения придётся регистрировать с 1 сентября и что с велодорожками? Отвечают эксперты
18 августа 2025 19:06

Какие средства передвижения придётся регистрировать с 1 сентября и что с велодорожками? Отвечают эксперты

С высоты птичьего полёта напоминает карту Беларуси – рассказываем о Национальном историческом музее
11 августа 2025 15:40

С высоты птичьего полёта напоминает карту Беларуси – рассказываем о Национальном историческом музее

Какой вклад белорусской стороны в инвестиционных проектах? Рассказал представитель Мингорисполкома
09 ноября 2023 17:53

Какой вклад белорусской стороны в инвестиционных проектах? Рассказал представитель Мингорисполкома

«Когда покупал квартиру, это было какой-то санитарной зоной»: жители домов на Одинцова протестуют против уничтожения рощи
13 сентября 2018 17:58

«Когда покупал квартиру, это было какой-то санитарной зоной»: жители домов на Одинцова протестуют против уничтожения рощи