Новости по тегу #Виктор Гутько

Примерно 70 % из них будут быстрыми – мощностью до 170 киловатт. Их установят в местах с высоким трафиком: у транспортных узлов, перехватывающих парковок и торговых центров.
В столице активно разрабатывают концепцию развития зарядной инфраструктуры. Главная цель – сделать так, чтобы экотранспорт мог заряжаться без препятствий в любой точке города.
Варианты для предложения потенциальным инвесторам существуют на территории каждого района.
Жизнь здесь кипит, а территория активно преображается силами жителей, которые сами инвестируют в благоустройство. Однако будущее этого уютного уголка пока является предметом для обсуждения.
Готов ли бизнес вкладываться в велоинфраструктуру? Как создают комфортную среду для всех в Минске? И что все-таки происходит с регистрацией транспортных средств, которые не подпадают под СПМ? Это и не только обсуждали в ток-шоу «По существу».
Наряду с привычными экспонатами, будет очень много интерактива. Применено много современных решений. Фасад музея будет украшен барельефами с основными историческими вехами Республики Беларусь.
08 октября 2026 20:32
08 октября 2026 20:19
08 октября 2026 20:11
08 октября 2026 19:54
08 октября 2026 19:51
08 октября 2026 19:41
08 октября 2026 18:49
08 октября 2026 18:42