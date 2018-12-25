С верой в сердце. Как католики Беларуси празднуют Рождество Христово

Новости Беларуси. 25 декабря в костелах Беларуси весь день проходят праздничные мессы. Верующие идут на богослужения семьями. Особенно многолюдно в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После праздничной службы католики по традиции обмениваются облатками. Тонкие пластины пресного хлеба символизируют то, что люди готовы простить друг другу всё плохое.