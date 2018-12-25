«Вера в Бога спасает». 25 декабря рождественские мессы проходят в костёлах Беларуси
Новости Беларуси. 25 декабря в костелах Беларуси проходят рождественские мессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После окончания богослужений детям раздают подарки, а верующие фотографируются у вертепа – он передает сцену из библейской истории о рождении Иисуса Христа.
Люди идут в храмы целыми семьями. А после богослужений прихожане отправляются в гости или на концерты, выставки и даже на каток.
Прихожане:
Рождественский праздник для нас очень и очень важный праздник. Семья бывает не всегда вся вместе, но у нас сегодня всё едино: и семья вместе, и праздничное настроение хорошее.
В этот праздник нужно чтить традиции, и вера в Бога спасает.
Мы всегда младшего ребенка приводим. А старшая девочка у нас первую коммунию принимала.
Сейчас пойдем покушаем – и коньки, на лед.
Еще одна традиция Рождества – отмечать праздник в кругу родных. Верующие собираются за щедро накрытым столом. Несколько недель христиане строго постились, очищая тело и душу. Ну а сегодня религия разрешает не ограничивать себя в еде.
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