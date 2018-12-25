«Рождество укрепляет веру в добро». Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси с Рождеством

Новости Беларуси. Рождество Христово отмечают 25 декабря миллионы людей по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одна из важнейших дат в религиозном календаре, начало отсчета земной жизни Бога, пришедшего в мир, чтобы спасти человечество. День надежды и символ избавления от грехов.