«Рождество укрепляет веру в добро». Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси с Рождеством

Новости Беларуси. Рождество Христово отмечают 25 декабря миллионы людей по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одна из важнейших дат в религиозном календаре, начало отсчета земной жизни Бога, пришедшего в мир, чтобы спасти человечество. День надежды и символ избавления от грехов.
Свои поздравления христианам Беларуси направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Негасимый свет праздника Рождества Христова согревает сердца людей самыми теплыми чувствами. Рождество укрепляет веру в добро. Наполняет духовными силами. Помогает постичь вечные ценности – любовь, милосердие, умение прощать. Утверждает в обществе лучшие христианские традиции – почитание родителей, подаривших жизнь, незыблемость семейных уз, преданность родной земле.
Александр Лукашенко пожелал, чтобы глубокий смысл великого торжества сопутствовал всем добрым делам и начинаниям.
Тадеуш Кондрусевич: «Приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова»