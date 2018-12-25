«Домой принесёшь, и уже не такая большая скидка, как ты думал в магазине»: как пережить предновогодний ажиотаж

97% белорусов основную часть праздничного бюджета потратят в декабре. Именно на этот месяц приходится около 20% продаж, сообщили в программе «Добро пожаловаться» . С обилием торговых центров есть, где разгуляться душе самого взыскательного покупателя.

Кирилл Галушко, маркетолог:

Продавцы пользуются этим — продают больше товара, делают кричащие скидки, акции, которые, на самом деле, могут быть и не такими уж выгодными для потребителя.

Часто ходите по магазинам и не можете взять себя в руки при виде той или иной скидки? Именно вас и сцапают акулы новогоднего маркетинга, включив в магазине новогоднюю музыку и надев на всех консультантов новогодние колпаки.

Кирилл Галушко:

Когда вы приходите покупать какой-нибудь шампунь или гель, и видите рядом с ними новогоднюю шапку — вы хотите её купить. А также интерьерное решение, когда вы видите не просто какой-то товар, а товар, который располагается уже в использованном виде.

Понимают ли белорусы, что становятся жертвами маркетологов, и какие необдуманные покупки они совершали, мы решили у них спросить.