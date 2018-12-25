«Домой принесёшь, и уже не такая большая скидка, как ты думал в магазине»: как пережить предновогодний ажиотаж
97% белорусов основную часть праздничного бюджета потратят в декабре. Именно на этот месяц приходится около 20% продаж, сообщили в программе «Добро пожаловаться». С обилием торговых центров есть, где разгуляться душе самого взыскательного покупателя.
Кирилл Галушко, маркетолог:
Продавцы пользуются этим — продают больше товара, делают кричащие скидки, акции, которые, на самом деле, могут быть и не такими уж выгодными для потребителя.
Часто ходите по магазинам и не можете взять себя в руки при виде той или иной скидки? Именно вас и сцапают акулы новогоднего маркетинга, включив в магазине новогоднюю музыку и надев на всех консультантов новогодние колпаки.
Кирилл Галушко:
Когда вы приходите покупать какой-нибудь шампунь или гель, и видите рядом с ними новогоднюю шапку — вы хотите её купить. А также интерьерное решение, когда вы видите не просто какой-то товар, а товар, который располагается уже в использованном виде.
Понимают ли белорусы, что становятся жертвами маркетологов, и какие необдуманные покупки они совершали, мы решили у них спросить.
Минчане:
– Мы все подвержены маркетингу и рекламе. И это абсолютно нормально. Другой вопрос, если за рекламой стоит неплохое качество продукта, то почему бы и не пойти на поводу этой рекламы? Ведь потом всегда очевидно, стоило это того или нет. Поэтому ничего страшного в этом нет.
– Бывают интересные предложения, а бывает – домой принесешь, смотришь, и уже не такая большая скидка, как ты думал в магазине.
Выкладка товара происходит так: всё самое дорогое и со сроком годности, подходящим к концу, находится всегда ближе. Покупатель не захочет себя утруждать, чтобы покопаться и поискать что-то в недрах полки, и поэтому возьмёт то, что лежит сверху.
Отдельная тема – подарки. Выбирали долго и тщательно, но не угодили, или вам подарок пришелся не по душе? Не спешите отправлять коробку на антресоли.
Ольга Иващенко, юрист:
Необходимо отметить, что подлежат возврату все те товары, которые, согласно постановлению Совета Министров, подлежат обмену и возврату в течение 14 дней, независимо от того, распространяется на них скидка или акция, или нет. Информация о том, что товар, продающийся на скидке либо акции не подлежит обмену, либо возврату, является недостоверной и недействительной. Потребитель вправе обменять товар в течение 14 дней.
Заходя в магазин за небольшими покупками, возвращаетесь с огромными пакетами? Никакого волшебства — лишь правильно спланированный и продуманный маркетинг. Но в предновогоднем ажиотаже не стоит забывать, что самые дорогие вещи за деньги не купишь. А блестящая коробка под ёлкой — лишь знак уважения и внимания.