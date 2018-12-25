Поляна желаний, новогодний хоровод и обед у костра. Подворье Деда Мороза появилось в Национальном парке «Припятский»

Новости Беларуси. Дед Мороз расширяет свои владения. Подворье зимнего волшебника появилось в Национальном парке «Припятский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье он справил в уютном тереме и уже успел принять первых ребятишек.

Помимо традиционных новогодних персонажей, в полесском варианте сказки много неожиданностей. Корреспондент Александр Добриян отправился в гости. В заповедной природе терем Деда Мороза не выглядит чем-то необычным. В сказочном лесу самое место сказке. Именно здесь в тишине Дед Мороз изучает самые сокровенные желания всех детей. Почту в дремучий лес в эти дни доставляют без задержек. Слишком ответственная корреспонденция.



Дед Мороз:

Дорогой Дедушка Мороз! Пишет вам Маргарита. Мне 9 лет.

За чтением время летит незаметно, и вот уже на пороге сказочного терема первые гости.

Игры, хороводы и веселье – пожалуй, атмосферу самого любимого праздника детворы ни с чем не перепутаешь.

Александр Добриян, СТВ:

Полесье не было бы Полесьем, если бы здесь даже под новогодней елкой не встречались свои собственные сказочные персонажи. Например, вот этот леший-светлячок, который укажет дорогу к празднику даже в самую суровую вьюгу.

И это только начало особенной новогодней сказки. Оказывается, здесь, на Полесье, писать письма Деду Морозу не обязательно. На поляне желаний можно просто завязать ленточку. Говорят, работает безотказно.

Мирра Харлампова:

Мы завязали ленточку, загадали желания. Я загадала, чтобы к нам в дом крольчонка живого выпустить.

Вера Джалая:

Очень красивая елочка, и мне очень тут нравится.