Поляна желаний, новогодний хоровод и обед у костра. Подворье Деда Мороза появилось в Национальном парке «Припятский»

Новости Беларуси. Дед Мороз расширяет свои владения. Подворье зимнего волшебника появилось в Национальном парке «Припятский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье он справил в уютном тереме и уже успел принять первых ребятишек.
Новости Беларуси. Дед Мороз расширяет свои владения. Подворье зимнего волшебника появилось в Национальном парке «Припятский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье он справил в уютном тереме и уже успел принять первых ребятишек.
Помимо традиционных новогодних персонажей, в полесском варианте сказки много неожиданностей. Корреспондент Александр Добриян отправился в гости.
В заповедной природе терем Деда Мороза не выглядит чем-то необычным. В сказочном лесу самое место сказке. Именно здесь в тишине Дед Мороз изучает самые сокровенные желания всех детей. Почту в дремучий лес в эти дни доставляют без задержек. Слишком ответственная корреспонденция.
Дед Мороз:
Дорогой Дедушка Мороз! Пишет вам Маргарита. Мне 9 лет.
За чтением время летит незаметно, и вот уже на пороге сказочного терема первые гости.
Игры, хороводы и веселье – пожалуй, атмосферу самого любимого праздника детворы ни с чем не перепутаешь.
Александр Добриян, СТВ:
Полесье не было бы Полесьем, если бы здесь даже под новогодней елкой не встречались свои собственные сказочные персонажи. Например, вот этот леший-светлячок, который укажет дорогу к празднику даже в самую суровую вьюгу.
И это только начало особенной новогодней сказки. Оказывается, здесь, на Полесье, писать письма Деду Морозу не обязательно. На поляне желаний можно просто завязать ленточку. Говорят, работает безотказно.
Мирра Харлампова:
Мы завязали ленточку, загадали желания. Я загадала, чтобы к нам в дом крольчонка живого выпустить.
Вера Джалая:
Очень красивая елочка, и мне очень тут нравится.
Дарья Моложевская:
Деду Морозу можно даже позавидовать – очень здорово: у него тут и есть где покушать, и где погулять, и елка, и дорожка, и костры. Мне кажется, детям сюда приехать в холодное время просто здорово.
К слову, поездка на Припятское подворье Деда Мороза – это не только сказка для самых маленьких. С пользой для себя время проведут все: в программе – посещение Музея природы, воссозданного древнеславянского городища и, конечно праздничный обед у общего костра.