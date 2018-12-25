Где и во сколько в Минске посмотреть новогодний салют?

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В центральной части города в 1.30 на площадке у Дворца спорта традиционно, в акватории Свислочи будем раскрашивать небо. И во Фрунзенском районе на двух площадках: у Ледового дворца и парк Уго Чавеса.