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Где и во сколько в Минске посмотреть новогодний салют?

25 декабря 2018 12:48
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В программе «Большой город» мы спросили начальника управления культуры Мингорисполкома, где в Минске будет организован новогодний фейерверк.

Где и во сколько в Минске посмотреть новогодний салют?-1

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В центральной части города в 1.30 на площадке у Дворца спорта традиционно, в акватории Свислочи будем раскрашивать небо. И во Фрунзенском районе на двух площадках: у Ледового дворца и парк Уго Чавеса.

 

# Новый год # общество # Виталина Рудикова

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