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Присоединяйтесь к нашему эфиру. СТВ готовится оперативно освещать Послание Президента

30 марта 2023 14:20
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Новости Беларуси. Своя часть подготовки у команды во Дворце Республики, где соберутся приглашенные. Точная дата Послания Президента стала известна лишь в минувший вторник, 28 марта. В сжатые сроки специалистам требовалось согласовать планы, графики и программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присоединяйтесь к нашему эфиру. СТВ готовится оперативно освещать Послание Президента-1

Задействована большая команда, в том числе звукорежиссеры и осветители. К слову, порядка 200 световых приборов, которые есть в распоряжении Дворца Республики, будет мало, поэтому были привезены дополнительные лампы. Их настройка – тонкий процесс. В эти минуты на площадке последние приготовления, на финальной стадии – подготовка сцены.

Присоединяйтесь к нашему эфиру. СТВ готовится оперативно освещать Послание Президента-4

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Практически готовы, уже последние моменты, которые дошлифовываются, чтобы везде были лоск, блеск, красота. Я говорю своим коллегам, которые работают во Дворце: мы должны гордиться тем, что основные вехи, этапы, все, что говорит глава государства, происходит именно в стенах Дворца Республики. Для нас это не просто почетная миссия, но и самая огромная ответственность. Поэтому сейчас все нацелено на все, что будет происходить завтра, чтобы все люди могли быть только сконцентрированы на Послании главы государства.

Присоединяйтесь к нашему эфиру. СТВ готовится оперативно освещать Послание Президента-7

Дворец Республики не единожды становился местом проведения важных для страны мероприятий. В Большом зале уже расставлены микрофоны – традиционно приглашенные смогут задать главе государства свои вопросы. Для освещения Послания задействована большая информационная команда СТВ.

Сразу несколько съемочных групп будут работать на площадке. Информацию наши корреспонденты будут передавать в формате прямых включений. Обсуждать главные тезисы Послания мы будем в нашей выездной студии – гостями станут приглашенные эксперты, высшие должностные лица страны, депутаты. На площадке уже практически все готово.

Присоединяйтесь к нашему эфиру. СТВ готовится оперативно освещать Послание Президента-10

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Последние приготовления наших выездных студий наших телеканалов СТВ и РТР-Беларусь, чтобы мы выдавали максимально оперативно информацию о ходе Послания, брали комментарии у компетентных участников этого собрания, потому что делегаты будут со всей страны. И самое главное – вовремя донести информацию до наших телезрителей. И те комментарии, и те экспертные мнения, которые будут звучать.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Максим Приходовский # Александр Осенко # Фотофакт

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