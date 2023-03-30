Присоединяйтесь к нашему эфиру. СТВ готовится оперативно освещать Послание Президента

Новости Беларуси. Своя часть подготовки у команды во Дворце Республики, где соберутся приглашенные. Точная дата Послания Президента стала известна лишь в минувший вторник, 28 марта. В сжатые сроки специалистам требовалось согласовать планы, графики и программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействована большая команда, в том числе звукорежиссеры и осветители. К слову, порядка 200 световых приборов, которые есть в распоряжении Дворца Республики, будет мало, поэтому были привезены дополнительные лампы. Их настройка – тонкий процесс. В эти минуты на площадке последние приготовления, на финальной стадии – подготовка сцены.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Практически готовы, уже последние моменты, которые дошлифовываются, чтобы везде были лоск, блеск, красота. Я говорю своим коллегам, которые работают во Дворце: мы должны гордиться тем, что основные вехи, этапы, все, что говорит глава государства, происходит именно в стенах Дворца Республики. Для нас это не просто почетная миссия, но и самая огромная ответственность. Поэтому сейчас все нацелено на все, что будет происходить завтра, чтобы все люди могли быть только сконцентрированы на Послании главы государства.

Дворец Республики не единожды становился местом проведения важных для страны мероприятий. В Большом зале уже расставлены микрофоны – традиционно приглашенные смогут задать главе государства свои вопросы. Для освещения Послания задействована большая информационная команда СТВ. Сразу несколько съемочных групп будут работать на площадке. Информацию наши корреспонденты будут передавать в формате прямых включений. Обсуждать главные тезисы Послания мы будем в нашей выездной студии – гостями станут приглашенные эксперты, высшие должностные лица страны, депутаты. На площадке уже практически все готово.