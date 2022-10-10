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68 тысяч детей-минчан прошли оздоровление в летних лагерях в 2022 году

10 октября 2022 13:45
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Новости Беларуси. В 2022 году для юных минчан было организовано более 60 военно-патриотических лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Их количество увеличилось втрое. В таких лагерях побывали более 2 000 детей.

68 тысяч детей-минчан прошли оздоровление в летних лагерях в 2022 году-1

В столице подвели итоги летней оздоровительной кампании. Для этого руководство города, администраций районов, представители депутатского корпуса, детских учреждений и директора предприятий встретились в лагере «Смена». Они смогли познакомиться с условиями пребывания школьников, посетили жилые корпуса, медицинский и пищеблок. Собравшиеся обменялись опытом, речь также шла о модернизации материально-технической базы и подготовке лагерей к новому оздоровительному сезону.

68 тысяч детей-минчан прошли оздоровление в летних лагерях в 2022 году-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Что касается 2022 года оздоровления, отмечаем достаточно существенное увеличения денежных средств именно предприятиями, организациями, на базе которых существуют лагеря. Если в прошлом году это было порядка 4,5 миллиона, то в этом году мы больше 6,5 миллиона белорусских рублей направили именно на поддержание порядка, ремонтные работы.

68 тысяч детей-минчан прошли оздоровление в летних лагерях в 2022 году-7

Всего за летний период прошли оздоровление более 68 тысяч ребят-минчан. Этой осенью дети также смогут провести время активно и с пользой. Во время каникул будет работать четыре загородных оздоровительных лагеря.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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