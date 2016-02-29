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«С ума сойти»: сибиряк выиграл рекордную сумму за всю историю лотерей в России

29 февраля 2016 18:03
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Новости России. Житель Новосибирска в минувшие выходные стал счастливым обладателем рекордной суммы за всю историю лотерей в России. Он выиграл суперприз – более 358 млн российских рублей.

Из сообщения торгового дома «Столото»:
Победитель – из Новосибирска. Он сделал ставку в розничной точке города. Ставка обошлась в 1800 рублей. Угадав комбинацию 1885-го розыгрыша (11, 13, 45, 42, 1 и 7), сибиряк выиграл суперприз – 358 358 466 рублей.

Организаторы лотереи отметили, что человек пока не обратился за получением выигрыша. Поэтому, как счастливчик распорядится выигрышем, остается неизвестным.

Напомним, в январе в Соединенных Штатах разыграли рекордный для страны джекпот в 1,5 миллиарда долларов.

Кругленькую сумму, как выяснилось, разделили на троих. Счастливчики приобрели билеты в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида (подробнее здесь). 

# общество # Деньги

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