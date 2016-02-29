В Минске впервые стартует Неделя белорусского предпринимательства

Новости Беларуси. Как эффективно произвести товар, продать и еще сэкономить. Предложения по улучшению делового климата в Беларуси будут представлены в рамках стартовавшей Недели предпринимательства. Бизнес-сообщество впервые проводит мероприятие такого масштаба. По всей стране пройдет более полусотни мероприятий, на которых успешные предприниматели поделятся секретами успеха в бизнесе – от развития коммерческой жилки у детей до запуска собственного стартапа.

Ключевым событием станет Ассамблея деловых кругов Беларуси. В ее рамках планируется обсудить проект «Национальной платформы бизнеса». Это своего рода «дорожная карта» партнерства предпринимателей и государства, а также поиск стратегии развития в новых условиях на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карягин, председатель «Республиканской конфедерации предпринимателей»:

Мы должны буквально заболеть идеей агрессивного маркетинга, очень активной экспортной программой, созданием конкурентоспособной продукции. Надо развивать белорусский бренд. Надо снижать затраты, себестоимость своей продукции, об этом Президент говорит. Минимум на 25%. Надо, безусловно, видеть новые рынки, учиться на них работать, оказать помощь экспортеру, чтобы у них было меньше рисков. И, конечно, надо вводить инновации в продукт, продукты должны чем-то отличаться – и качественными, и ценовыми характеристиками. Вот обо всем этом будем говорить на Ассамблее деловых кругов.