В США рекордный джекпот в $1,5 млрд разделят уже на троих

Новости США. В Соединенных Штатах рекордный для страны джекпот в 1,5 миллиарда долларов разделят между тремя победителями. Об этом сообщает Reuters.

Счастливчики приобрели билеты в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида. Имена сорвавших джекпот пока не назвали.

Достанется им, кстати, много меньше, чем можно было бы ожидать: 930 миллионов минус налоги, которые составят почти половину суммы. Они смогут, впрочем, получить выигрыш в рассрочку, в течение 29 лет — тогда сумма будет вполовину больше.

Сумма в 1,6 миллиарда долларов является самым большим призом в истории лотерей Северной Америки. Шансы сорвать джекпот составляли 1 к 292 миллионам. Если бы ни один из проданных билетов не оказался выигрышным, сумма призовых увеличилась бы до двух миллиардов.

Предыдущий рекордный приз был примерно на 900 миллионов долларов меньше.