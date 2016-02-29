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Санслужбы: более 100 торговых объектов Минской области работают с нарушениями – идет разбирательство

29 февраля 2016 14:34
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Новости Беларуси. «Не первой свежести». В более чем сотне торговых объектов центрального региона продавали просроченную продукцию. Нарушения обнаружили санитарные службы Минской области.

Все товары с истекшим сроком годности изъяты. В отношении нарушителей идет разбирательство.

Но продажа непригодных для употребления продуктов – не единственная проблема. Санслужбы обнаружили также несколько случаев неудовлетворительного санитарного состояния помещений, нарушение температурного режима, а также продажу товаров без необходимых документов.

# общество # Торговля в Беларуси

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