Санслужбы: более 100 торговых объектов Минской области работают с нарушениями – идет разбирательство

Новости Беларуси. «Не первой свежести». В более чем сотне торговых объектов центрального региона продавали просроченную продукцию. Нарушения обнаружили санитарные службы Минской области.

Все товары с истекшим сроком годности изъяты. В отношении нарушителей идет разбирательство.

Но продажа непригодных для употребления продуктов – не единственная проблема. Санслужбы обнаружили также несколько случаев неудовлетворительного санитарного состояния помещений, нарушение температурного режима, а также продажу товаров без необходимых документов.