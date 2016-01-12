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Уникальный шанс сделаться миллиардером в единый миг спровоцировал в США общенациональное игровое безумие

12 января 2016 07:35
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Новости США. Уникальный шанс сделаться миллиардером в единый миг спровоцировал в Штатах общенациональное игровое безумие. Джек-пот в лотерее «Пауэрбол» составил миллиард триста миллионов долларов: за билетами выстраиваются очереди по всей стране. 

Резко выросли объемы продаж тех заветных листков, что дают шанс на пожизненное блаженство: их реализуется на 4,5 миллиона долларов в день.

Если счастливца определит судьба, ему придется выбрать: получить за вычетом налогов 860 миллионов немедленно, либо все-таки миллиард с гаком, но в рассрочку на 29 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Игры

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