Уникальный шанс сделаться миллиардером в единый миг спровоцировал в США общенациональное игровое безумие

Новости США. Уникальный шанс сделаться миллиардером в единый миг спровоцировал в Штатах общенациональное игровое безумие. Джек-пот в лотерее «Пауэрбол» составил миллиард триста миллионов долларов: за билетами выстраиваются очереди по всей стране.

Резко выросли объемы продаж тех заветных листков, что дают шанс на пожизненное блаженство: их реализуется на 4,5 миллиона долларов в день.

Если счастливца определит судьба, ему придется выбрать: получить за вычетом налогов 860 миллионов немедленно, либо все-таки миллиард с гаком, но в рассрочку на 29 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.