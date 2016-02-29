«Лишний день в году»: почему выйти на пенсию в день своего рождения – 29 февраля – получается только у мужчин?

Новости Беларуси. Лишний день зимы или високосный год. 29 февраля – дополнительные сутки введены для того, чтобы компенсировать расхождение между движением Солнца и календарем. У кого день рождения раз в четыре года и почему выйти на заслуженный отдых в день своего рождения – 29 февраля – получается только у мужчин, в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Рождения этого малыша ждали еще неделю назад, но маленький Саша, несмотря на желание мамы «дотянуть до весны», появился на свет в «лишний» день календаря. Тех, чей день рождения приходится на 29 февраля, не так уж и много – в среднем 1 на 1,5 тысячи человек.

Татьяна Кузуб, молодая мама:

Это неслучайно. Родиться в високосный год именно 29 февраля настолько необычно, что, я думаю, судьба ребеночка тоже будет необычной.

«К сожалению, день рожденья только раз в... 4 года».

Несмотря на то, что сегодня молодой человек отмечает 20-летний юбилей, дата в паспорте и календаре совпала только в 5-й раз.

Сергей Грушко:

Друзья подшучивают и прабабушка, что раз в 4 года, что я еще маленький совсем – 5 лет исполняется. Раз в 4 года не каждому человеку суждено родиться.

«Праздник, который не всегда с тобой», а только в високосный год, Сергей привык проводить в кругу семьи. Вот и сегодня самый большой кусок торта главному гостю, а по совместительству и главному подарку в судьбе молодого человека – Нине Адамовне, прабабушке, которая взяла на себя воспитание Сергея.

29 февраля ввел Юлий Цезарь в первом веке до нашей эры, когда астрономы подсчитали, что год длится 365 дней и 6 часов. Получалось, что за 4 года набегали лишние сутки.

Александр Вабищевич, заведующий кафедрой истории славянских народов исторического факультета Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина:

Этот день был связан с именем монаха Иоанна Кассиана в 4-5 веке. Но в этом дне как раз не столько христианской, сколько языческой черты.

«Причуда календаря» плюс для тех, кто сегодня стал пенсионером. В обычные годы выход на пенсию таких людей откладывается на 1 марта. Примечательно, что выйти на заслуженный отдых в день своего рождения – 29 февраля – получается только у мужчин. По законодательству, право на пенсию у сильного пола наступает в 60 лет, эта цифра кратна 4, а значит, родившийся в високосный год мужчина и на пенсию пойдет в високосный год!