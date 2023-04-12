«С тревогой за него». В школе, где учился Олег Новицкий, встретились с мамой космонавта

Новости Беларуси. Во 2-й червенской школе, где учился Олег Новицкий, прошла встреча ребят с мамой космонавта Валентиной Новицкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она приурочена ко Всемирному дню авиации и космонавтики. 62 года назад Юрий Гагарин совершил первый в мире орбитальный полет вокруг Земли. Свой вклад в космонавтику внесли и белорусы. Один из них – наш современник уроженец Червеня Олег Новицкий. Он совершил три полета в космос, где провел в невесомости 531 день. Трижды выходил в открытое пространство. После для ребят организовали тематическую экскурсию в музее космонавтики.

Валентина Новицкая, мама космонавта Олега Новицкого:

Герой – это мой сын, а я только мама. И я несу это с тревогой за него, потому что каждый полет мне очень откликается на здоровье. Когда получал первое высшее образование, это тоже был нелегкий труд: изучить полностью самолет, а потом я как представлю, что одному надо быть полностью в этом судне и где-то летать, защищать свою страну.

Валентина Стенько, руководитель музея космонавтики средней школы № 2 имени А.К. Флегонтова:

У нас есть еще флажок нашего маленького города Червеня, который побывал в космосе. Ведь мы знаем, что всего около килограмма разрешается брать личных вещей. И все три раза Олег брал флажок нашей страны и в первый раз брал флажок нашего города. Поэтому часть космоса у нас в музее присутствует.