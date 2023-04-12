«Работаем с каждым предприятием». Минлесхоз приглашает принять участие в акции «Неделя леса»

Новости Беларуси. В Минской области во время акции «Неделя леса» планируют высадить деревья на площади почти 500 гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Больше всего хвойных появится в Узденском, Пуховичском и Смолевичском районах. Мероприятия по посадке леса продлятся по 15 апреля. Принять участие могут все желающие. Для этого волонтерам нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, где определят место для посадок. Также добровольцы смогут поучаствовать в уборке мусора, благоустройстве мемориальных комплексов и мест массового отдыха.

Андрей Колтович, лесничий Смолевичского лесничества:

Поступило много заявок от предприятий, которые хотят принять участие, с каждым годом таких заявок больше и больше, то есть люди хотят вложить частичку себя. Работаем с каждым предприятием, которое к нам обращается. Выдаем им инвентарь, посадочный материал, проводим инструктажи, показываем, как и на каком расстоянии садятся непосредственно друг от друга растения.