Прямой эфир

«Работаем с каждым предприятием». Минлесхоз приглашает принять участие в акции «Неделя леса»

12 апреля 2023 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области во время акции «Неделя леса» планируют высадить деревья на площади почти 500 гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Работаем с каждым предприятием». Минлесхоз приглашает принять участие в акции «Неделя леса»-1

Больше всего хвойных появится в Узденском, Пуховичском и Смолевичском районах. Мероприятия по посадке леса продлятся по 15 апреля. Принять участие могут все желающие. Для этого волонтерам нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, где определят место для посадок. Также добровольцы смогут поучаствовать в уборке мусора, благоустройстве мемориальных комплексов и мест массового отдыха.

«Работаем с каждым предприятием». Минлесхоз приглашает принять участие в акции «Неделя леса»-4

Андрей Колтович, лесничий Смолевичского лесничества:
Поступило много заявок от предприятий, которые хотят принять участие, с каждым годом таких заявок больше и больше, то есть люди хотят вложить частичку себя. Работаем с каждым предприятием, которое к нам обращается. Выдаем им инвентарь, посадочный материал, проводим инструктажи, показываем, как и на каком расстоянии садятся непосредственно друг от друга растения.

«Работаем с каждым предприятием». Минлесхоз приглашает принять участие в акции «Неделя леса»-7

В 2023 году акция «Неделя леса» проходит в 16-й раз и посвящена Году мира и созидания. Инициатор – Министерство лесного хозяйства Беларуси.

# Государственная лесная политика # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
По каждому случаю ДТП в «Минсктрансе» проводится служебное расследование
12 апреля 2023 13:48

По каждому случаю ДТП в «Минсктрансе» проводится служебное расследование

«Поставлен диагноз ДЦП». Почему детям с особенностями развития показана спортивная гимнастика?
12 апреля 2023 13:45

«Поставлен диагноз ДЦП». Почему детям с особенностями развития показана спортивная гимнастика?

Три белорусско-российские программы космических исследований будут реализованы до 2027 года
12 апреля 2023 13:36

Три белорусско-российские программы космических исследований будут реализованы до 2027 года