По каждому случаю ДТП в «Минсктрансе» проводится служебное расследование

Новости Беларуси. Безопасности движения на пассажирском транспорте будет уделяться особое внимание. Об этом говорили в Мингорисполкоме. По каждому случаю ДТП в филиалах предприятия «Минсктранс» проводится служебное расследование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чаще всего дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев это столкновение с другими транспортными средствами. Главными причинами аварий, произошедших по вине водителей наземного городского пассажирского транспорта, являются несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков. А также неправильный выбор скорости и невнимательность.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: Как показала практика, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий в марте текущего года по отработке категории перевозчиков пассажиров в городе Минске, было выявлено более 2 тысяч нарушений. Основная масса из которых это техническое состояние транспортных средств и нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе стоящих либо не пристегнутых в установленном порядке.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

У «Минсктранса» есть все: и своевременное финансирование, и курирование города, поэтому те моменты, которые возникают, например, несвоевременное прохождение техосмотра, которое мы уже не в большом объеме, но видим, это недопустимо. Мы будем разбирать каждый вопрос очень детально, чтобы в дальнейшем таких нарушений у нас не было. Но хочу сказать, что наши жители Минска и гости могут спокойно пользоваться общественным автотранспортом, потому что он у нас достаточно обновлен. И мы тоже планируем обновление автотранспорта и в этом году.

Что касается обновления общественного транспорта, план уже намечен. Будут поставлены новые троллейбусы.