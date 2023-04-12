«Поставлен диагноз ДЦП». Почему детям с особенностями развития показана спортивная гимнастика?

В мире ежегодно увеличивается количество особенных детей, есть они и в Беларуси. Порой единственное, что слышит мама – это «надейтесь на чудо». О том, как жить, если поставлен неутешительный диагноз, чему учат родителей дети с особенностями развития, как их воспринимают в обществе и почему они нам нужны, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

С какой самой большой проблемой вы столкнулись, когда поставили диагноз [ДЦП – прим. ред.]? Что было сложнее всего именно с точки зрения реабилитации ребенка?

Ольга Петрашевич, мама особенного ребенка:

С точки зрения реабилитации сложно было найти тех специалистов, которые бы могли помочь и направить, поэтому реабилитацией своего ребенка занимаюсь я. Все назначения, занятия своему ребенку назначаю я. Я изучаю много медицинской литературы. Поэтому невольно пришлось погрузиться в тему медицины и начать заниматься самостоятельно вопросами здоровья своего ребенка. Ольга Шерснева:

Глядя на Настю, скажешь, что это абсолютно обычный ребенок, жизнерадостный – бегает, прыгает. Как такого удалось вообще добиться и достичь? Ольга Петрашевич:

Еще в начале мы столкнулись с такими вопросами, в начале постановки диагноза. Ведь моему ребенку при рождении не было поставлено никакого диагноза. Я родила здорового ребенка. Я родила ребенка своего в срок. Роды были естественным путем, но ребенок у меня был слабый изначально. Ольга Шерснева:

В чем это проявлялось? Он часто болел или что? Какие звоночки были?

Ольга Петрашевич:

Нет, у меня ребенок не часто… Первое, что даже когда я находилась в роддоме, у меня ребенок не мог сосать. Не было сосательного рефлекса у ребенка. Мне говорили, что я неправильно прикладываю ребенка к груди. Приходили специалисты, помогали пытаться прикладывать ребенка, но это было бесполезно. Поэтому мой ребенок на искусственном вскармливании не потому, что я так захотела. Потому что из-за того, что у ребенка не было сосательного рефлекса, соответственно, молоко у меня ушло. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

То есть я правильно поняла, 7,5 месяца вы жили, думая, что ваш ребенок здоров? Ольга Петрашевич:

Я видела, что у моего ребенка что-то не то, но не знала, как это называется. Наталья Надольская:

Георгий, вы как специалист по интеграции и инклюзии работаете с детьми, которым поставлен диагноз ДЦП, насколько это эффективно?