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С танками и взрывами – на «Линии Сталина» ко Дню пограничника показали масштабную реконструкцию

27 мая 2023 16:34
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники уже завтра, 28 мая, отметят профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии 105-й годовщины образования погранслужбы в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошли праздничные мероприятия. Организаторы подготовили обширную программу – военно-историческая реконструкция, катание на танке, выставка вооружения и техники. 

На празднике побывал и Глеб Прокофьев. 

С танками и взрывами – на «Линии Сталина» ко Дню пограничника показали масштабную реконструкцию-1

Глеб Прокофьев, корреспондент: 
Надежные защитники государственных рубежей пограничники. На посту и днем, и ночью. Именно они первыми приняли удар в начале Великой Отечественной войны. Сегодня реконструкция обороны одной из застав на «Линии Сталина». 

С танками и взрывами – на «Линии Сталина» ко Дню пограничника показали масштабную реконструкцию-4

Трагическое начало войны, мирная жизнь после нее, эпизоды демаркации и охраны границы, самоотверженной обороны одной из застав. А еще военно-историческая реконструкция важнейшего события в истории страны – объединения земель Западной и Восточной Беларуси. И все на одной площадке. 

День пограничника отмечают в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». 

С танками и взрывами – на «Линии Сталина» ко Дню пограничника показали масштабную реконструкцию-7

Сценарий этой реконструкции написали практически за неделю. Генеральный прогон непосредственно перед выступлением. В постановке участвовало около 200 человек. Помимо пиротехники, которая добавляла реалистичности военным действиям, задействовали спецтехнику. И здесь же легендарный танк времен Великой Отечественной. 

С танками и взрывами – на «Линии Сталина» ко Дню пограничника показали масштабную реконструкцию-10

Дмитрий Вовк, заместитель начальника отдела транспорта историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: 
Это танк Т-26, который участвовал в ходе кампании 1939 года – начале 1941 года (подробнее). 

С танками и взрывами – на «Линии Сталина» ко Дню пограничника показали масштабную реконструкцию-13

На «Линии Сталина» сегодня многолюдно. Среди зрителей и стражи границы. Сегодня вместе со своей дочерью здесь и Вильям Мишин. В конце 1980-х солдатом-срочником он служил на ирано-афганской границе. Воспоминания тех дней яркие и живые. Есть что рассказать детям и будет вспомнить внукам. 

С танками и взрывами – на «Линии Сталина» ко Дню пограничника показали масштабную реконструкцию-16

Вильям Мишин: 
Замечательный день, приуроченный ко Дню пограничника. Прошло немало времени с тех пор, когда я закончил службу. Встретил своих друзей, встретил многих пограничников действующих. Очень интересно, замечательный праздник. Мы вот с молодым поколением, чтобы они были тоже в таком же настроении, таком же духе, таком же патриотизме вместе с нами. 

С танками и взрывами – на «Линии Сталина» ко Дню пограничника показали масштабную реконструкцию-19

На протяжении дня работали интерактивные зоны, где любой желающий смог показать свои знания, например, в исторической викторине, меткость в стрельбе, оперативность в сборке, разборке оружия. А еще посетить выставку вооружений и отведать солдатскую кашу. Самые активные участники уехали домой с дипломами и подарками. 

# Госпогранкомитет # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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