С танками и взрывами – на «Линии Сталина» ко Дню пограничника показали масштабную реконструкцию

Новости Беларуси. Белорусские пограничники уже завтра, 28 мая, отметят профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии 105-й годовщины образования погранслужбы в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошли праздничные мероприятия. Организаторы подготовили обширную программу – военно-историческая реконструкция, катание на танке, выставка вооружения и техники. На празднике побывал и Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Надежные защитники государственных рубежей – пограничники. На посту и днем, и ночью. Именно они первыми приняли удар в начале Великой Отечественной войны. Сегодня реконструкция обороны одной из застав на «Линии Сталина».

Трагическое начало войны, мирная жизнь после нее, эпизоды демаркации и охраны границы, самоотверженной обороны одной из застав. А еще военно-историческая реконструкция важнейшего события в истории страны – объединения земель Западной и Восточной Беларуси. И все на одной площадке. День пограничника отмечают в историко-культурном комплексе «Линия Сталина».

Сценарий этой реконструкции написали практически за неделю. Генеральный прогон непосредственно перед выступлением. В постановке участвовало около 200 человек. Помимо пиротехники, которая добавляла реалистичности военным действиям, задействовали спецтехнику. И здесь же легендарный танк времен Великой Отечественной.

Дмитрий Вовк, заместитель начальника отдела транспорта историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Это танк Т-26, который участвовал в ходе кампании 1939 года – начале 1941 года (подробнее).

На «Линии Сталина» сегодня многолюдно. Среди зрителей и стражи границы. Сегодня вместе со своей дочерью здесь и Вильям Мишин. В конце 1980-х солдатом-срочником он служил на ирано-афганской границе. Воспоминания тех дней яркие и живые. Есть что рассказать детям и будет вспомнить внукам.

Вильям Мишин:

Замечательный день, приуроченный ко Дню пограничника. Прошло немало времени с тех пор, когда я закончил службу. Встретил своих друзей, встретил многих пограничников действующих. Очень интересно, замечательный праздник. Мы вот с молодым поколением, чтобы они были тоже в таком же настроении, таком же духе, таком же патриотизме вместе с нами.