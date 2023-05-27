Азарёнок: «Вам Родина дала всё, а вы, сволочи, её предали. И вам ещё возмещать ущерб»

Социально безответственный бизнес. Многие представители капитализма в 2020-м открыто поддерживали протесты, финансировали их. Все ли исправились и понесли ответственность за предательство и мятеж? Григорий Азаренок разбирался в теме. «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мне не трэба багатых другоў:

Даўно знаю пахлебствы я іх,

Іх малітвы да ўсякіх багоў

І з пагардай пагляд на другіх! Не хачу з імі быць за сталом,

На сваё паніжэнне глядзець,

Як, мінаючы чаркай з віном,

Ад парогу накажуць сядзець.

Это Купала. Презрение к роскоши, к богатству, к жратве за счет народа – одна из основных тем нашей классики. Нет, никто не против, если кто-то заработал честно благодаря государству, и главное – благодарит государство за это. А вот если, сволочь, как свин жрешь и хочешь копытца на стол свои бчбшные положить – ну держись, гадина. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Расскажу вам про буржуя. Именно такого, классического, почти с советского плаката. Бей. Змагар. Дрянь. Ходил и шатался. По митингам в смысле. «Новую ўладу» хотел. Старая ему не нравилась. Не так, видимо, мошну набил. Место одного из руководителей компании «Термотехстрой» ему не понравилось. Хотел больше. Они там все веселые, амбициозные, мать их. Собственник Евгений Жуковский претендовал вообще на должность министра строительства при совете «новой ды прыўкраснай Беларуси будущего». Сейчас в местах не столь отдаленных. Весь коллектив дружно выводили «шпацыраваць» два года назад.

Посмотрите на него. Довольный, лощеный. И так пошло касочку надел. Мол, вот он я, «с народом». Только в предпочтениях – роскошь, как в древнем Риме. Чуть ли не палочку в глотку приходится совать, чтобы проблеваться и снова жрать. Вот такой вот «страдалец». И что вы думаете? Сидит? Да. Но не там, где надо, а под плинтусом. Женушка ненаглядная тоже думает, что самая хитрая – соцсети почистили. В общем, дальше жируют, не понеся никакой ответственности. Компания работает. Но ведь змагар не был бы змагаром, если бы не обладал хронической наглостью, которую он считает нормой жизни. Говорят, бегают по учреждениям, принимают все усилия, чтобы своего прекрасного начальника, того самого несостоявшегося министра, вызволить. Говорят православные старцы, дьявол – он не дурак. Ему энергия тяжело дается. Он сначала покупает (соблазняет) чечевичной похлебкой, люстрами золотыми, баблом, тачками – материальным. Если не проканало, тогда попробует властью. И уж только потом, если не получилось, делится дьявольской силой. А вас же всех купили на первом этапе, змагарье поганое, за бумажки, за роскошь – подавитесь вы ей! И вот вся эта охамевшая от бабла и безнаказанности шобла сидит и ждет. Накапливает, как в «Скупом рыцаре». Чтобы лет через десять, когда не будет на них узды (они так думают), пойти с мешками. В чиновничьи кабинеты, в силовые структуры, в партии. Чтобы всех купить с потрохами. И стать «новым паньством», «магнатами», «управляющим классом».

Или вот недавно. Один из таких уродцев. Алеся Логвинец. Бчбшник – клейма негде ставить. Крышевал «моладзевы блок», в 2020-м утек. Сейчас крутится вокруг борделя «Белорусский дом в Варшаве», где Путило соительствует с петухами, а этот пан вместе с Зарембюком вербуют мясо в полк повешенного поляка. Но польских грошей за трупы козлу мало (им всегда их мало). И вот тут начинается самое интересное. От крыважэрнага рэжыма, с позволения сказать, жена Вероника Мазуркевич получила участок, где хитрый выродок построил двухэтажный дом в Минском районе. В свое время даже бомжи от змагарства возмущались таким хоромам. И вот эти скоты решили легально домик продать. Возникла загвоздочка. Участок получен по льготе – о, диктатура и ее коварство! – продать нельзя. Но змагар не будь поганым змагаром, если не изловчится. Пытались втюхать через договор займа. Типа, я тебе деньги – ты мне дом. И вот эта поганая сволочь на дроны для всяких хоругвей хочет здесь получить 200 тысяч баксов. Легально.

Но не тут-то было. Беглые сами оповестили, что хитросделанность с государством на недвижимости не получится не только у Логвинца. Вам Родина дала все, а вы, сволочи, ее предали. И вам еще возмещать ущерб белорусскому народу, на шее которого вы, гады, сидели, свесив ноги. Никто не спорит, что у нас есть нормальный бизнес. Люди дают на военно-патриотические клубы, помогают неимущим – примеров сотни. Но вы мне скажите, дорогие товарищи, а во время, например, кампании по разъяснению обновленной Конституции много провластных журналистов и политологов звали частные фирмы и фирмочки? Нет. А отчего так? Не хотели участвовать в общественно политической жизни? Есть у них и свой крысиный портальчик. Анальнер, так сказать. Так вот, последнее упоминание о Президенте, например, там за 31 марта. Нет его для них. Нет солдат. Нет патриотизма. Нет Родины. Нет Беларуси. Есть жратва, развлекуха, клубы, фешн, сешн, гламур, элитка, тусовочка, лоск и шик. И плевать, что завтра День пограничника, день того, кто сейчас стоит в пинских лесах и высматривает врага в полной амуниции. Им плевать, они сегодня, в субботний вечер, будут опиваться и опблевываться до кладбищенского состояния. Гламурное кладбище извращенцев на наших глазах.