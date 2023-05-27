Народные приметы на начало июня: какой день расскажет о погоде на всё лето?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 29 мая – Федор Житник. На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками, рассказали в программе « Плюс-минус ». Тем более, что черемуха – главная предвестница холодных утренников – к этому времени уже отцветала.

30 мая – Евдокия Свистунья. В народе в этот день говорили: какова Евдокия – таково и лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна – к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер – к лету холодному.

31 мая – Федот Овсяник. Семь дев. На Руси Федота почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот – последний дуб лист развернет». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

1 июня – Иван Долгий. В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.