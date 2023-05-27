В стране всё больше фермерских хозяйств. Как это скажется на повседневной жизни белорусов?

Новости Беларуси. К 2025 году в Беларуси планируют увеличить объемы производства продукции фермерских хозяйств на 55 %. Такую задачу ставит Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в нашей стране более трех с половиной тысяч крестьянских подворий. За последние шесть лет их количество выросло на 24 %. Как в стране планируют развивать фермерскую инициативу и поддерживать тех, кто уже в деле, знает Кристина Протосовицкая.

Помидоры «Малинка». Ольшанские, белорусские. Частные, фермерские. Потом огурец. Тоже белорусский, тепличный.

Еще с марта первые белорусские томаты поступают на рынки и в супермаркеты. А ведь так было не всегда. Несколько лет на отечественном рынке фермеру Николаю Грибу приходилось конкурировать с засильем импорта и большую часть ранней продукции отправлять в Россию.

Николай Гриб, глава фермерского хозяйства:

Раньше Россия была № 1. Сейчас нет. Беларусь – № 1. Стараемся в первую очередь в Беларуси. Сети подключаются, магазины, которые не возили. Мы знаем, что заявка пришла на магазин на завтра – послезавтра. Им нужен цвет, мы берем специальную температуру, чтобы был цвет. Отгружаем каждый день. Но выборки идут три раза в неделю.

В планах у фермера – прирасти площадями теплиц для сезонных овощей. К существующим 16 гектарам прибавят еще несколько. Осваивают и новые культуры. Ранняя малина на отечественном рынке отныне тоже будет белорусской, а не импортной. Благодаря специальному подходу к выращиванию.

Николай Гриб:

На третий год уже малины 22 гектара закрытого грунта, которая выращивается, подходит к цвету. И она обычно, если на земле выращивать под открытым небом, то это на месяц раньше будет у нас.

В Беларуси за последние шесть лет фермерские хозяйства увеличили свои владения на 80 %. Сегодня они составляют около трехсот тысяч гектаров. Удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме сельхозпроизводства в Беларуси составляет около 3 %. Но именно фермеры поставляют на рынок критически важный объем овощной, фруктовой и ягодной продукции.

Иван Кошля, консультант отдела реформирования, предпринимательства и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Отдельным направлением для развития фермерского сообщества является подпрограмма 8-я. Мы планируем в фермерском секторе увеличить индекс производства продукции к 2025 году на 50 %. Фермерская продукция является более экологически чистой продукцией, потому что в настоящее время в фермерском секторе мы активно развиваем направление органического земледелия.

Чтобы фермеры могли наращивать объемы производства и повышать качество, в стране разработали государственную программу поддержки агробизнеса. Например, для страртапов начинающих фермеров предоставили особый режим налогообложения. В течение трех лет со дня регистрации владельцы угодий освобождаются от уплаты всех видов налогов. По истечению этого срока крестьянские хозяйства оплачивают сборы как сельхозпредприятия. За последние 6 лет количество фермерских хозяйств в Беларуси выросло на 24 %. Подробности здесь.

В Беларуси на каждую область приходится порядка пятисот фермерских хозяйств. Однако самая большая концентрация в Минской и Брестской областях. Например, Столинский район называют большим белорусским огородом, который может удовлетворить овощную потребность практически всей страны. Именно здесь уже в июне получат первые урожаи раннего картофеля и капусты. При поддержке агробизнеса смогут больше.

Василий Гриб, глава фермерского хозяйства:

В будущем планируем ставить теплицы под пленкой закрытого грунта, выращивать в закрытом грунте перцы, баклажаны, ягодовые: клубнику, малину, ежевику.