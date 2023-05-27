День пограничника отмечают в историко-культурном комплексе «Линия Сталина»

Новости Беларуси. Военно-историческая реконструкция, катание на танке, выставка вооружения и техники. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» стартовали мероприятия в преддверии Дня пограничника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гвоздем праздничной программы стало военно-театрализованное представление с демонстрацией обороны погранзаставы в начале Великой Отечественной войны. Реконструкторы восстановили события, произошедшие на Владимиро-Волынском направлении. К 21 июня разведкой пограничных войск были собраны сведения, что Германия начнет войну в самое ближайшее время. Но пограничники так и не получили приказа о занятии оборонительных рубежей, поэтому им пришлось сражаться с превосходящими силами противника.

Также зрители получили возможность вживую увидеть важнейшее событие в истории нашей страны – объединение земель Западной и Восточной Беларуси.

Дмитрий Вовк, заместитель начальника отдела транспорта историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Это танк Т-26, который участвовал в ходе кампании 1939 года – начале 1941 года. Чтобы показать людям, какая техника участвовала, ее возможности. Ну и восстановить историческое событие приблизительно, как оно было в реальности.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Основной посыл – это героические пограничные войска, которые, не жалея своих жизней, защищали границы, рубежи Родины. Героический 1941-й, где заставы по всей территории Советского Союза, боевого соприкосновения, белорусы и все остальные национальности стали плечом против немцев и не дрогнули, воевали до последнего патрона.