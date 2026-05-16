Крестный ход в поддержку традиционных ценностей прошел в Минске

С молитвой о мире и согласии. Улицы Минска 16 мая заполнили сотни верующих. Торжественный крестный ход в защиту традиционных ценностей начался от храма Покрова Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За два часа участники этого масштабного шествия завершили свой маршрут у Свято-Духова кафедрального собора. На протяжении всего пути горожане и духовенство обращались к особо почитаемым заступникам: святым Петру и Февронии, праведной Валентине Минской, благоверному князю Александру Невскому, а также к Божией Матери. Крестный ход, приуроченный к Международному Дню семьи, прошел в столице впервые.

Это крестный ход в поддержку семьи. И у нас семейные ценности – это один из приоритетов в жизни. Поэтому для нас это важно. Это какое-то, можно сказать, мистическое действие. Это молитва, это общее воодушевление. Оно какую-то роль играет.

Хочется поддержать, чтобы было больше семей, хороших, с детьми и верующих. Для меня лично еще сегодня день Феодосия Печерского. И в честь святых, и в честь ценностей идем.

Это событие стало яркой частью шестого общенационального форума Белорусской православной церкви «Семья: сегодня, завтра и всегда». Масштабный молебен стал открытым заявлением о духовных ориентирах общества и еще раз напомнил о важности веры в повседневной жизни.