Белорусские музеи присоединились к международной акции «Ночь музеев»

Искусство, история и атмосфера, которая оживает только раз в году. Беларусь присоединилась к международной акции «Ночь музеев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальные программы, редкие экспозиции и интерактивные площадки сейчас работают далеко за пределами привычного расписания.

Особое внимание музеям, где история воспринимается не только через архивы и документы, но и через личные эмоции и человеческие судьбы. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны для посетителей организовали интерактивные маршруты. Гости не только знакомятся с хроникой подвига, но и буквально погружаются в атмосферу тех лет. На специальных локациях участники выполняют задания на военную тематику, проверяют смекалку и командный дух.

Главное событие вечера – первая публичная презентация гобелена из фондов, посвященного шестидесятилетию создания СССР. Масштабное полотно народного художника БССР Александра Кищенко символизирует единство народов и память о Великой Победе.

Римма Рум, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: В центре – фигура Владимира Ильича Ленина, вокруг обрамлена она гербами 15 союзных республик. Кроме того, представлены основные вехи советской истории, начиная от Октябрьской революции, коллективизация, индустриализация, победа в Великой Отечественной войне и те успехи, которых достиг Советский Союз в науке, освоении космоса, культуре и так далее.

Тема войны и победы, вот какие-то патриотические чувства, гордость за себя, свой народ, своих предков. Оно как-то очень приятные всколыхивает эмоции и мальчишки прям радостно каждый год приходят сюда.

Особый интерес вызывает мастер-класс по истории радио и азбуке Морзе. Здесь рассказывают о значении связи в годы войны и предлагают каждому попробовать передать сообщение самостоятельно.

Посетители также знакомятся с принципом работы солнечных часов, решают логические задачи и участвуют в викторинах. «Ночь музеев» в очередной раз дарит возможность прикоснуться к живой истории, ощутить силу сплоченности поколений и сохранить благодарность за мирное небо.