Прямой эфир

В Париже до +17, а в Вене +13 – погода в Европе на неделю

16 мая 2026 18:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В Париже до +17, а в Вене +13 – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду, воздух прогреется до +17 и пройдет кратковременный дождь. В Вене термометры покажут всего +13, здесь будет облачно и временами ожидается дождь. В Риме переменная облачность и до +21, зонты не понадобятся.

В Мадриде также установится переменная облачность, воздух прогреется до 22, без осадков.

В Париже до +17, а в Вене +13 – погода в Европе на неделю-4

В болгарской столице Софии в дневные часы столбики термометров покажут +17. Будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь. В турецкой Анкаре ожидается до +22, облачно с прояснениями, также возможен кратковременный дождь. В Афинах переменная облачность, +25 и не исключены кратковременные осадки.

В Париже до +17, а в Вене +13 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе и Риге погода изменится. В литовской столице будет облачно с прояснениями и до +22, возможен небольшой кратковременный дождь. А в Риге ожидается переменная облачность до +18 и без существенных осадков.

В Варшаве воздух прогреется до +18 и будет переменная облачность, также без существенных осадков. В Киеве ожидается до +21, облачно с прояснениями и возможен кратковременный дождь. А в Москве будет облачно с прояснениями. Термометр покажет +25 и не обойдется без дождя.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские музеи присоединились к международной акции «Ночь музеев»
16 мая 2026 17:57

Белорусские музеи присоединились к международной акции «Ночь музеев»

А1, Белорусский детский фонд и ЮНФПА запустили третий сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети»
16 мая 2026 17:40

А1, Белорусский детский фонд и ЮНФПА запустили третий сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети»

В Минске прошел форум «Мама без фильтров 2.0»
16 мая 2026 17:33

В Минске прошел форум «Мама без фильтров 2.0»

Давал жару панам в Западной Беларуси! Рассказ о Герое Советского Союза Царюке Владимире
16 мая 2026 17:20

Давал жару панам в Западной Беларуси! Рассказ о Герое Советского Союза Царюке Владимире

Декрет, пособия и две бесплатные попытки ЭКО! Как в Беларуси поддерживают семьи
16 мая 2026 17:15

Декрет, пособия и две бесплатные попытки ЭКО! Как в Беларуси поддерживают семьи

В Беларуси отмечают День работников физкультуры и спорта – какими успехами может похвастаться страна
16 мая 2026 17:14

В Беларуси отмечают День работников физкультуры и спорта – какими успехами может похвастаться страна

В Борисовском районе проходит полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов»
16 мая 2026 17:00

В Борисовском районе проходит полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов»

В Минске прошел VII внеочередной съезд «Белой Руси» – какие задачи поставлены на новую пятилетку
16 мая 2026 16:51

В Минске прошел VII внеочередной съезд «Белой Руси» – какие задачи поставлены на новую пятилетку

Что входит в оборонный план Беларуси на пятилетку и как будут защищать границу от новых угроз? Анонс «Недели»
16 мая 2026 16:43

Что входит в оборонный план Беларуси на пятилетку и как будут защищать границу от новых угроз? Анонс «Недели»

Слова, после которых начинается настоящая служба! Новобранцы погранслужбы Беларуси приняли присягу
16 мая 2026 16:40

Слова, после которых начинается настоящая служба! Новобранцы погранслужбы Беларуси приняли присягу

Белорусам рассказали, вырастет ли коммуналка, если сдавать квартиру «тунеядцу»
16 мая 2026 15:49

Белорусам рассказали, вырастет ли коммуналка, если сдавать квартиру «тунеядцу»

Праздник творчества объединил семьи со всей Беларуси
16 мая 2026 14:56

Праздник творчества объединил семьи со всей Беларуси