В Париже до +17, а в Вене +13 – погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду, воздух прогреется до +17 и пройдет кратковременный дождь. В Вене термометры покажут всего +13, здесь будет облачно и временами ожидается дождь. В Риме переменная облачность и до +21, зонты не понадобятся.
В Мадриде также установится переменная облачность, воздух прогреется до 22, без осадков.
В болгарской столице Софии в дневные часы столбики термометров покажут +17. Будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь. В турецкой Анкаре ожидается до +22, облачно с прояснениями, также возможен кратковременный дождь. В Афинах переменная облачность, +25 и не исключены кратковременные осадки.
Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе и Риге погода изменится. В литовской столице будет облачно с прояснениями и до +22, возможен небольшой кратковременный дождь. А в Риге ожидается переменная облачность до +18 и без существенных осадков.
В Варшаве воздух прогреется до +18 и будет переменная облачность, также без существенных осадков. В Киеве ожидается до +21, облачно с прояснениями и возможен кратковременный дождь. А в Москве будет облачно с прояснениями. Термометр покажет +25 и не обойдется без дождя.