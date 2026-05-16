В Париже до +17, а в Вене +13 – погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду, воздух прогреется до +17 и пройдет кратковременный дождь. В Вене термометры покажут всего +13, здесь будет облачно и временами ожидается дождь. В Риме переменная облачность и до +21, зонты не понадобятся. В Мадриде также установится переменная облачность, воздух прогреется до 22, без осадков.

В болгарской столице Софии в дневные часы столбики термометров покажут +17. Будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь. В турецкой Анкаре ожидается до +22, облачно с прояснениями, также возможен кратковременный дождь. В Афинах переменная облачность, +25 и не исключены кратковременные осадки.