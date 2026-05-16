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Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Беларуси

16 мая 2026 18:26
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. 

Погода в республике будет носить по-летнему неустойчивый характер. Определять ее будет обширная циклоническая депрессия над Балканским полуостровом, Черным морем и югом европейской части России. 

Фронтальные разделы, связанные с депрессией, а также неустойчивые теплые морские и воздушные массы, будут смещаться на территорию страны и вызывать периодические грозовые дожди. В начале недели при перемещении активной системы фронтов дожди с грозами ожидаются во многих районах страны. Местами прогнозируются сильные дожди. В дневные часы при грозах не исключен сильный порывистый ветер.

Подробный прогноз по областям страны:

Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Беларуси-2
Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Беларуси-3
Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Беларуси-4
Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Беларуси-5
Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Беларуси-6
Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Беларуси-7
# Погода в Беларуси

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