Лукашенко: мы гордимся межконфессиональным миром, который существует в Беларуси

Беларусь – страна, где в мире и согласии живут представители 25 конфессий и религиозных направлений. Евангельские христиане при этом являются самым многочисленным протестантским направлением, тогда как ведущую роль в религиозной жизни страны традиционно занимает Белорусская православная церковь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь. Вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация. Уверен, знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.

У меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена (Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились), когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половина моего хозяйства – это были протестанты. Мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я вам должен сказать – добрейшие люди, трудяги неимоверные.

Я очень хорошо отношусь к нашим людям, которые исповедуют религию. Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. Вы же понимаете, что без Президента США нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече (я знаю, вы в добрых отношениях с Президентом) передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники.