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В городах Беларуси проходят мирные уличные акции

15 августа 2020 10:43
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Новости Беларуси. В Минске и других городах продолжились уличные акции. 14 августа несколько тысяч человек вышли к Дому правительства на площади Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В городах Беларуси проходят мирные уличные акции-1

Людей охраняли сотрудники МВД. Провокаций и эскалации насилия не произошло, милиция не препятствовала проведению акции. По итогу люди разошлись.  

В городах Беларуси проходят мирные уличные акции-4

Отмечается, что среди участников мероприятий очень много молодых людей, в том числе дети и подростки. Мероприятие прошло в миролюбивой атмосфере. Также продолжается освобождение задержанных в начале недели участников незаконных мероприятий.  

В городах Беларуси проходят мирные уличные акции-7

МВД и другие органы власти по-прежнему призывают граждан соблюдать меры безопасности, не поддаваться на возможные провокации.    

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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