В городах Беларуси проходят мирные уличные акции

Новости Беларуси. В Минске и других городах продолжились уличные акции. 14 августа несколько тысяч человек вышли к Дому правительства на площади Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей охраняли сотрудники МВД. Провокаций и эскалации насилия не произошло, милиция не препятствовала проведению акции. По итогу люди разошлись.

Отмечается, что среди участников мероприятий очень много молодых людей, в том числе дети и подростки. Мероприятие прошло в миролюбивой атмосфере. Также продолжается освобождение задержанных в начале недели участников незаконных мероприятий.