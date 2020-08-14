Минск не резиновый? Почему выгодно строить жильё в городах-спутниках – мнение специалиста

Новости Беларуси. В Минске активно строится жильё. Но не для всех. В первую очередь, квадратные метры возводят для нуждающихся категорий граждан, к примеру, для многодетных семей. Об этом шла речь в программе «Большой город» на СТВ.
Однако население столицы не уменьшается. Конкуренция, в том числе и в трудовом секторе, достаточно высокая. Проблему перенаселённости, отчасти, решают города-спутники Минска. Сейчас их 6: Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и Руденск.
Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:
Мы, с одной стороны, разгружаем столицу, даём возможность, скажем, определённой категории наших столичных жителей, переехать в менее населённый город. Это люди в возрасте, это люди, которые, всё-таки, не так привязаны к месту работы и, скажем, те, кто ценит, например, экологию в приоритет ставит, вот это действительно даёт проживание за пределами мегаполиса. Кроме того, цены – это самый важный, основной, движущий момент, который на сегодня людей подталкивает выезжать из города Минска, если говорить о минчанах. <...> Эти города – их достаточно много в пригороде нашего мегаполиса – дают возможность человеку действительно выбрать: продолжать проживать в городе Минске, неся соответствующие затраты, либо всё-таки, переехать и ограничить себя вот какими-то такими базовыми удобствами, которых очень большому количеству людей будет вполне достаточно.
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