Минск не резиновый? Почему выгодно строить жильё в городах-спутниках – мнение специалиста

Новости Беларуси. В Минске активно строится жильё. Но не для всех. В первую очередь, квадратные метры возводят для нуждающихся категорий граждан, к примеру, для многодетных семей. Об этом шла речь в программе «Большой город» на СТВ.

Однако население столицы не уменьшается. Конкуренция, в том числе и в трудовом секторе, достаточно высокая. Проблему перенаселённости, отчасти, решают города-спутники Минска. Сейчас их 6: Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и Руденск.