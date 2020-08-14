«Покупатель и продавцы вернулись». Что происходит на рынке жилья в Минске после пандемии

Новости Беларуси. В Минске сейчас возводят 140 многоквартирных домов. 23 уже построили. В целом, рынок жилья восстанавливается. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси Вадим Тачкин.

Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:

Предыдущие три месяца действительно существенно сократилось число желающих как купить недвижимость, так её и продать, в силу понятных нам причин. Поэтому сейчас мы наблюдаем период достаточно активного восстановления тех показателей, которые были на рынке примерно до марта, сейчас все в надежде на осенний период, в надежде на рост активности. Статистика демонстрирует, что, действительно, покупатели и продавцы вернулись и снова начинают на этом рынке активно себя проявлять.

Выравнивается и сезонная активность. Сейчас на решение покупать или продавать квартиру влияют экономические события на внешнем и внутреннем рынках.