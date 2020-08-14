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«Покупатель и продавцы вернулись». Что происходит на рынке жилья в Минске после пандемии

14 августа 2020 12:59
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Новости Беларуси. В Минске сейчас возводят 140 многоквартирных домов. 23 уже построили. В целом, рынок жилья восстанавливается. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси Вадим Тачкин.

«Покупатель и продавцы вернулись». Что происходит на рынке жилья в Минске после пандемии-1

Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:
Предыдущие три месяца действительно существенно сократилось число желающих как купить недвижимость, так её и продать, в силу понятных нам причин. Поэтому сейчас мы наблюдаем период достаточно активного восстановления тех показателей, которые были на рынке примерно до марта, сейчас все в надежде на осенний период, в надежде на рост активности. Статистика демонстрирует, что, действительно, покупатели и продавцы вернулись и снова начинают на этом рынке активно себя проявлять.

Выравнивается и сезонная активность. Сейчас на решение покупать или продавать квартиру влияют экономические события на внешнем и внутреннем рынках.

«Покупатель и продавцы вернулись». Что происходит на рынке жилья в Минске после пандемии-4

К слову, самое масштабное строительство в Минске идёт в Октябрьском районе – там возводят около 700 тысяч квадратных метров. В тройку также входят Центральный и Московский районы.

Никогда раньше такого не было. Сколько квадратов жилья планируют построить в Заводском районе Минска – читайте здесь.

# Недвижимость # общество # Вадим Тачкин

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